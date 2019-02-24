親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

限定3天！米其林八星主廚來台客座 四手聯彈12道菜

2019-02-24 12:59聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

近來又有星級主廚來台客座，這次是頗受饕客青睞的法國米其林八星主廚亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）來台客座蘭餐廳，與蘭主廚主廚基爾達（Gildas Périn）一起「四手聯彈」，一口氣端上12道菜，午晚餐菜單相同，價格12,800元起。

隨著《台北米其林指南》登台後，愈來愈多民眾熟知《米其林指南》的星級制度。然而，全世界有不少餐廳受到《米其林指南》肯定，然而維持星等卻相當不容易，尤其是三星，想要維持不墜之姿，主廚可得耗費相當大的力氣營運。

而此次到蘭餐廳客座的亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）與世界不少名廚如去年才過世的侯布雄（Joël Robuchon）或是Alaine Ducasse、Thomas Keller等齊名，他擁有超過一間三星餐廳，也是名人堂中年紀最輕的主廚，以今年公布的摘星餐廳來說，他便有Alléno Paris au Pavillon Ledoyen、Le 1947等2間三星餐廳，以及L’Abysse、STAY Soeul等2間一星餐廳，因此總被稱為「八星主廚」。

實際上，亞尼克曾在台灣開過餐廳台北STAY，並派弟子基爾達，也就是現任蘭餐廳主廚到台北STAY擔任副主廚，而後STAY因故歇業，基爾達則被蘭餐廳邀請擔任主廚，才有了此次四手聯彈餐會的機會。

這次師徒兩人合作，亞尼克將帶來超過200年歷史的三星餐廳Ledoyen經典好菜，包含海膽湯搭上焦化葡萄柚盅、鴨肝搭上昆布海藻等，讓台灣饕客也可以有機會品嘗。此外，還有帶來由亞尼克取得獨家專利的精萃技術烹調的精萃玉米煮雞胸，同樣完整呈現。活動預計在3月15日到17日間登場，以套餐形式端上12道料理，每人價格12,800元，午晚餐菜單皆相同。

苦味香料蒸干貝、黑松露巴伐洛亞。圖／蘭餐廳提供
苦味香料蒸干貝、黑松露巴伐洛亞。圖／蘭餐廳提供
分享
亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）擁有多間三星及一星餐廳，又被稱為八星...
亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）擁有多間三星及一星餐廳，又被稱為八星主廚。圖／蘭餐廳提供
分享
蘭餐廳主廚基爾達將與恩師亞尼克四手聯彈，一口氣端上12道菜肴，圖為杏仁膏南瓜餃，...
蘭餐廳主廚基爾達將與恩師亞尼克四手聯彈，一口氣端上12道菜肴，圖為杏仁膏南瓜餃，柑橘奶油與苦杏仁。圖／蘭餐廳提供
分享
鴨肝與昆布海藻、煙燻鰻魚凍金線瓜佐乾酵母碎。圖／蘭餐廳提供
鴨肝與昆布海藻、煙燻鰻魚凍金線瓜佐乾酵母碎。圖／蘭餐廳提供
分享

米其林侯布雄法國
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

台女獲國際遊艇設計獎 大學作業被用來教訓偷懶學弟妹

2019-02-24 13:03

來衛武營聽泰武古謠傳唱 試用清代瓷杯喝茶

2019-02-24 12:58

看夜半鼓聲顛覆布萊希特 聽倫敦愛樂奏新聲

2019-02-24 12:55

陳庭妮傳授「30歲女人小心機」　化妝打亮這邊桃花不斷

2019-02-24 12:54

簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18

居家賣場換季出清 下殺銅板價

2019-02-23 23:26

Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57

和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44

酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

隆乳可能導致淋巴癌？ 醫師：以西方國家為多

2019-02-23 15:10

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

開學囉！「神奇小物」打造個性化私密小窩

2019-02-23 13:40

泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05

微型藝術航海夢 Dupont世界領航者系列揚帆

2019-02-23 12:24

高鐵+馬航 車票優惠最低5折

2019-02-23 12:18

狂！超商買6杯咖啡用「環保茶壺」裝　網笑讚：全家都喝得到！

2019-02-23 12:00

櫻花不只用「看」的！日本賞櫻創新3體驗

2019-02-23 11:45

全球首次！台澳米其林三星聯手，限2日嘗鮮

2019-02-23 11:43

搶攻228連假出遊潮 花蓮海洋公園祭228元優惠

2019-02-23 11:42

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

把午夜星空變成蝴蝶翅膀 梵克雅寶浪漫迎春

2019-02-23 11:24

布萊德利庫柏奧斯卡戰袍亮點 小王子腕表將上網義賣

2019-02-23 10:12

米蘭時裝周／可愛優雅都想要 TODS秋冬讓人好貪心

2019-02-23 08:45

秀前彩排為老佛爺默哀 甜美Gigi哭到臉腫腫

2019-02-23 08:41

米蘭時裝周／型男設計師第一場秀 BV編織出新態度

2019-02-23 06:38

台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08

蘇富比香港春拍 端出趙無極 NIGO珍藏

2019-02-22 23:16

米其林二星主廚3月7日至9日 客座台北文華東方

2019-02-22 22:58

NYX彩妝新品「狠炫耀」！變裝皇后彩妝師Miss Fame教你玩色

2019-02-22 20:42

搶拎BURBERRY新包款 潔西卡崔斯坦街拍很有戲

2019-02-22 19:56

繼台鐵之後 日本大阪地鐵車站翻新設計也挨轟沒品味

2019-02-22 19:54

一手無法掌握超大扭蛋！迪士尼公主限定店排隊就等玩它

2019-02-22 19:28

集1點賺1元！中華電信Hami Point教你怎麼省錢

2019-02-22 18:49

陳柏霖樂當藝術總監 在聯名帽款繡上個人密碼

2019-02-22 17:51

台灣人為什麼獨鍾遊輪？主要原因竟是「懶」

2019-02-22 17:40

超商咖啡變貴了！「全家」4款冰拿鐵2/27起漲5元

2019-02-22 17:22

挑戰冬日嚴寒極地！羅杰杜彼與倍耐力新作超酷

2019-02-22 17:20

不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了 麵還漲10元

2019-02-22 17:05
看更多

熱門文章

台灣燈會人潮爆大量輸運到今天凌晨 連火車也等人

2019-02-24 10:48

千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33

解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21

殺破狼周運勢／獅子脫單機率高 雙魚從職場翻身

2019-02-24 00:00

計程車汰舊換新補助最高35萬 交通部：目標5月上路

2019-02-23 21:36

研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52

蝴蝶是百年來首個二月強颱 台灣後天起慎防長浪

2019-02-24 11:26

簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18

如何回答刁鑽的面試問題？專家教你這七招

2019-02-23 20:06

周日清晨最冷 北部下探12度 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-23 20:34

冷到明天 228北部東北部再轉涼

2019-02-23 18:01

北台灣今晨下探12度整天濕冷 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-24 05:46

方便民眾皈依佛門 法鼓山北中南多場接引

2019-02-23 15:32

小黃汰舊換新補助5月上路 3萬輛受惠

2019-02-23 23:54

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

全球第一！破解致死率100%病毒 台學者掀養殖業革命

2019-02-23 18:49

228連假天氣 首日濕涼、後三天晴暖

2019-02-24 09:54

租賃車起租以小時計費 交通部：只是落實多年規定

2019-02-23 20:40

和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44

今日星座運勢／處女桃花旺適合表白 中獎機率增加

2019-02-24 00:00

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

樂桃條款！班機轉降後無法下機 未告旅客可罰款

2019-02-24 11:00

文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12

隆乳前必看 醫師提醒致癌不是唯一風險

2019-02-23 16:49

百歲人瑞乳癌拖5年流膿 求醫開刀切除

2019-02-24 09:14

怕退換貨不易 8成電子發票仍印紙本

2019-02-23 13:31

【追憶時光】桓桓媽／童年的永福樓

2019-02-24 06:00

【女性臉譜】陳心／南漂的江蘇姑娘

2019-02-24 06:00

隆乳恐致癌 台灣監測慢半拍？

2019-02-23 23:30

大陸冷氣團影響 白天雲量偏多有降雨

2019-02-24 08:28

228連假首日 桃園楊梅幼獅交流道7到12時高乘載管制

2019-02-23 15:27

酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36

檢出率持續上升！中國豬肉再添3例非洲豬瘟

2019-02-23 18:02

Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57

【新婚點滴】蘇亞／自助婚紗樂趣無窮

2019-02-24 06:00

國一女學生月經紊亂 檢查竟是卵巢長20公分腫瘤

2019-02-23 17:28

隆乳可能導致淋巴癌？ 醫師：以西方國家為多

2019-02-23 15:10

勤洗臉防臉部沾滿空汙？ 他的臉洗成地球表面

2019-02-23 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top