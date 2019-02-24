限定3天！米其林八星主廚來台客座 四手聯彈12道菜

2019-02-24 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



近來又有星級主廚來台客座，這次是頗受饕客青睞的法國米其林八星主廚亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）來台客座蘭餐廳，與蘭主廚主廚基爾達（Gildas Périn）一起「四手聯彈」，一口氣端上12道菜，午晚餐菜單相同，價格12,800元起。

隨著《台北米其林指南》登台後，愈來愈多民眾熟知《米其林指南》的星級制度。然而，全世界有不少餐廳受到《米其林指南》肯定，然而維持星等卻相當不容易，尤其是三星，想要維持不墜之姿，主廚可得耗費相當大的力氣營運。

而此次到蘭餐廳客座的亞尼克亞蘭諾（Yannick Alléno）與世界不少名廚如去年才過世的侯布雄（Joël Robuchon）或是Alaine Ducasse、Thomas Keller等齊名，他擁有超過一間三星餐廳，也是名人堂中年紀最輕的主廚，以今年公布的摘星餐廳來說，他便有Alléno Paris au Pavillon Ledoyen、Le 1947等2間三星餐廳，以及L’Abysse、STAY Soeul等2間一星餐廳，因此總被稱為「八星主廚」。

實際上，亞尼克曾在台灣開過餐廳台北STAY，並派弟子基爾達，也就是現任蘭餐廳主廚到台北STAY擔任副主廚，而後STAY因故歇業，基爾達則被蘭餐廳邀請擔任主廚，才有了此次四手聯彈餐會的機會。