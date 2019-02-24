來衛武營聽泰武古謠傳唱 試用清代瓷杯喝茶

2019-02-24 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



高雄的朋友別錯過3月3日泰武古謠傳唱在衛武營藝文中心的演出。泰武古謠傳唱2002年成立以來，在藝術總監查馬克．法拉屋樂指導下，由兒童到青少年的成員詮釋老祖先的複音歌謠，名響國際。

本次傳唱團在應邀澳洲大型藝術節WOMADelaide等巡迴演出前，舉辦《來唱歌吧！唱進WOMAD行前首發場》，上半場「古謠清唱版」加入傳統器樂鼻笛，展現落傳統儀典與生活樣貌；下半場加入吉他、大提琴、打擊及鍵盤四位知名樂手演繹「跨界動感版」，以全新編曲加入輕電音，讓現場不分年齡觀眾都能跟著歡樂唱跳。

音樂會這次特地聚集老、中、青三代部落成員同台，中壯年與青年嗓音交疊，展現排灣音樂旋律線條的交織厚度與綿密性，在衛武營這全台唯一葡萄園式音樂廳聽來，更能創造豐富合唱聲響，盪氣迴腸。以上購票洽兩廳院售票系統。

生活藝術方面，不妨來看「用清代盛世的杯子來喝茶」古舊瓷器展。舉辦該展的橄欖文創負責人崔愛玲說，這些瓷器不同於故宮宮廷瓷器，多是當時貿易到海外出售，當年這些東方瓷器在歐洲貴族沙龍裡是風尚和奢華的象徵，橄欖文創因此想讓民眾重現用清瓷喝茶的風雅美感。