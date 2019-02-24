看夜半鼓聲顛覆布萊希特 聽倫敦愛樂奏新聲

2019-02-24 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



三月漸漸春暖，來看國際頂尖好戲美樂。德國慕尼黑室內劇院搬演戲劇大師布萊希特年少時的作品《夜半鼓聲》，破天荒演出兩種結局，觀眾將更可思索自己的答案；倫敦愛樂管絃樂團由首席指揮尤洛夫斯基率領，加上小提琴小天后茱莉亞，將共同詮釋孟德爾頌、艾爾加等作曲家經典小提琴協奏曲。

布萊希特24歲寫下《夜半鼓聲》，劇情描述一對戀人在戰火下的選擇。女主角安娜，選擇相信愛人克拉格已戰死，遵從父母意見，嫁給沒打仗但從戰爭中獲取暴利的商人；克拉格其實未戰死，返鄉後發現自己一無所有，在絕望與盛怒中投身革命，成為領導人物。一場重要的起義行動前夕，面對回心轉意的安娜，克拉格竟選擇了背棄革命。

然而，如此反傳統「背棄大我、擁抱小我」的結局，在1922年首演後引起爭議，據說布萊希特自己也相當後悔。近百年後，33歲的慕尼黑室內劇院駐院導演、劇壇當紅炸子雞克里斯多福．魯賓，面對大師年少作品，決定寫下另個結局、同台演出，希望觀眾思索：人們願意犧牲多少個人幸福，去換取改變世界的可能？3月8日至10日在台北國家戲劇院演出。

同樣在台北兩廳院，傳奇指揮畢勤與沙堅特1932年創立的倫敦愛樂管絃樂團，將在尤洛夫斯基率領下再度來台。該樂團1983年在德國指揮大師鄧許泰特領導下的馬勒錄音已成經典，2007年俄裔的尤洛夫斯基上任後，又為樂團注入新血。