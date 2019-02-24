陳庭妮傳授「30歲女人小心機」 化妝打亮這邊桃花不斷

2019-02-24 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



即將邁入30歲的陳庭妮，從小女孩時期就出道，如今即將奔3，當起成熟小女人，面對自己的成長，陳庭妮日前參加NARS國際彩妝師活動，擔任一日店長時，就告訴女人，要懂得變得更美、更有自信，她也難得分享了自己的「30歲小心機」，特別是學會化妝，從化妝中，還能悟得人生大道理。

選粉底液，不要過白，選適合自己的膚色

陳庭妮透露自己年輕時，選粉底液時，都會刻意選「白一號」，就想化妝能夠畫得像櫻花妹或韓妞，結果表面上看起來變白，但從脖子上就會露餡，讓她好尷尬。

現在陳庭妮30歲了，就知道要選剛好符合自己肌膚色號的粉底液，因為這樣化妝，還更能展現好氣色與顯色，這就如同愛情一般，要選擇適合自己的，而不是讓自己去將就的。

化妝要懂得打亮鎖骨、腳背 桃花來不完

化妝時，陳庭妮現在學會不少小心機，譬如她最近愛上NARS珍珠光澤乳，就是最新的打亮神器，以前打亮只懂得在臉上，現在陳庭妮打亮的地方，居然都在鎖骨、腳背，這樣走在路上都會閃閃發光，別人的眼神都移不開，自然桃花來不完。

陳庭妮表示，女人要懂得多種面向，因此除了臉部，其他地方也要注意，才能更完整。

買錯粉底不要丟，還有新用途

女人都愛買，也常買錯東西，陳庭妮也不例外，過去她常愛買化妝品，但也會遇到買錯色號的時候，譬如買錯粉底液時，以前就決定丟掉。但現在陳庭妮懂得留下買錯的色號，因為可以跟其他顏色混擦或疊擦，常常會有意想不到的效果。

這就代表了，過去人生，總會做錯一些事情，但最重要不是丟棄，而且從中學得教訓，甚至轉化，帶來更多的正向改變。

照顧好自己的肌膚，從一出門就開始

陳庭妮分享自己保養的最重要秘訣，不是回家洗完澡才開始保養，而是要從一出門就開始保養，而最重要的步驟，就是出門前要擦「防曬」，這一定是保養最重要的事情。