228連假遊府城！台南晶英酒店推出泰迪熊主題房

2019-02-24 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南晶英酒店與精典泰迪聯名合作的泰迪熊主題房，推出以來深受家庭旅客喜愛，為滿足熊迷們收藏需求，2019年全面升級再推出「熊熊愛上你」住房專案，凡入住就送「泰迪熊Hen愛禮」內含夾腳拖鞋、杯墊、香皂、點心鐵盒等多樣熊造型小物。

台南晶英酒店表示，此次最令人驚喜的莫過於還可將住滿六隻9吋泰迪熊絨毛玩偶、價值近八千元的可愛小屋直接帶回家，「熊熊愛上你」住房專案，兩人成行，平日每房只要6888元起、假日與連續假期8588元起。

晶英酒店表示，飯店特別在16坪小西門套房裡，佈置了小巧精緻的熊造型香氛皂伴您享受歡樂沐浴時光、療癒系的泰迪熊佈置，絕對讓您與孩子們共度美好的旅宿體驗，此外，台南晶英酒店更準備了「泰迪熊Hen愛禮」要送給入住主題房的房客，孔子熊造型夾腳拖、精美泰迪熊杯墊、裝有六隻限量馬卡龍色系泰迪熊小屋，整組直接帶回家。

位於台南晶英酒店四樓的兒童俱樂部「小學堂」也是家庭旅客不可錯過的館內設施，小學堂結合了東方文化與西方智育，室內區備有X-BOX體感電玩、美式手足球檯、溜滑梯、繪本與故事書等，讓孩子們可以盡情閱讀、遊戲、律動。