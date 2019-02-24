簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo昨日在米蘭時裝周發表男女秋冬系列，在這場秀開始的前幾天，他們才正式宣告原本擔任女性商品系列創意總監的保羅安德魯（Paul Andrew）正式晉升為品牌創意總監，將負責所有與設計相關的項目與細節。而這位在2016年以女鞋設計總監身分加入Ferragamo的設計師，也在最新的系列中展現一切從「鞋」開始的創意，並結合品牌經典資料庫的元素展現新舊融合的美感。

出門要搭哪雙鞋？可能是很多人造型穿搭所考慮的最後一個部分，但保羅安德魯將情況反了過來，先從「想穿什麼鞋子」去發想，進而延伸出服裝單品。直筒皮革長靴配皮革帽T、尖頭高跟鞋配寬鬆連身褲，以及印有Gancini Monogram的短靴與高腰直條紋裙的組合等等，無論從剪裁或是配色與面料上看來，都非常俐落和諧。出現在衣擺、腰部等細節的抽繩元素為本季帶來更年輕有型的精神，百褶的適時妝點，與毛呢流蘇裙、經典絲巾印花洋裝等等單品的搭配，也注入了優雅柔美氣息。色彩或異材質的拼接讓編織毛衣洋裝、亮面皮革襯衫看來更多變有趣，繽紛的配色也在秋冬更顯亮眼。鞋款中最大亮點之一的角形高跟長靴，靈感源自1968年的檔案鞋，無論側面、正面看都非常有型。男裝方面，則以帶點曖昧感的粉彩堆疊出柔和、優雅魅力。