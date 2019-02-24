親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

前陸軍542旅長于北辰 宣布參選桃園第一選區立委

MLB／小熊熱身賽首戰先發2局 曾仁和挨2分砲無關勝負

簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo昨日在米蘭時裝周發表男女秋冬系列，在這場秀開始的前幾天，他們才正式宣告原本擔任女性商品系列創意總監的保羅安德魯（Paul Andrew）正式晉升為品牌創意總監，將負責所有與設計相關的項目與細節。而這位在2016年以女鞋設計總監身分加入Ferragamo的設計師，也在最新的系列中展現一切從「鞋」開始的創意，並結合品牌經典資料庫的元素展現新舊融合的美感。

出門要搭哪雙鞋？可能是很多人造型穿搭所考慮的最後一個部分，但保羅安德魯將情況反了過來，先從「想穿什麼鞋子」去發想，進而延伸出服裝單品。直筒皮革長靴配皮革帽T、尖頭高跟鞋配寬鬆連身褲，以及印有Gancini Monogram的短靴與高腰直條紋裙的組合等等，無論從剪裁或是配色與面料上看來，都非常俐落和諧。出現在衣擺、腰部等細節的抽繩元素為本季帶來更年輕有型的精神，百褶的適時妝點，與毛呢流蘇裙、經典絲巾印花洋裝等等單品的搭配，也注入了優雅柔美氣息。色彩或異材質的拼接讓編織毛衣洋裝、亮面皮革襯衫看來更多變有趣，繽紛的配色也在秋冬更顯亮眼。鞋款中最大亮點之一的角形高跟長靴，靈感源自1968年的檔案鞋，無論側面、正面看都非常有型。男裝方面，則以帶點曖昧感的粉彩堆疊出柔和、優雅魅力。

台灣女星張鈞甯也到場看秀，選穿一身飄逸脫俗的印花洋裝，更搶先搭配今年六月底才會上市的早秋包款，「因為義大利對我來說就是很有浪漫色彩的地方，所以我特別想穿出這種浪漫的感覺。」不過因為米蘭這幾天氣溫驟降，也讓她一到場就直呼「有種清涼透骨的感覺。」而身為運動狂的她這次沒有特別一大早就去慢跑，而是在前天抵達後就先去米蘭大教堂享受下午的優閒時光，還抽空游了泳，為隔天滿檔的工作行程先充飽電。

男裝方面，則以帶點曖昧感的粉彩堆疊出柔和、優雅魅力。記者吳曉涵／攝影
男裝方面，則以帶點曖昧感的粉彩堆疊出柔和、優雅魅力。記者吳曉涵／攝影
分享
台灣女星張鈞甯也到場看秀，選穿一身飄逸脫俗的印花洋裝，更搶先搭配今年六月底才會上...
台灣女星張鈞甯也到場看秀，選穿一身飄逸脫俗的印花洋裝，更搶先搭配今年六月底才會上市的早秋包款。記者吳曉涵／攝影
分享
男裝方面，則以帶點曖昧感的粉彩堆疊出柔和、優雅魅力。記者吳曉涵／攝影
男裝方面，則以帶點曖昧感的粉彩堆疊出柔和、優雅魅力。記者吳曉涵／攝影
分享
出現在衣擺、腰部等細節的抽繩元素為本季帶來更年輕有型的精神。記者吳曉涵／攝影
出現在衣擺、腰部等細節的抽繩元素為本季帶來更年輕有型的精神。記者吳曉涵／攝影
分享
台灣女星張鈞甯也到場看秀，選穿一身飄逸脫俗的印花洋裝，更搶先搭配今年六月底才會上...
台灣女星張鈞甯也到場看秀，選穿一身飄逸脫俗的印花洋裝，更搶先搭配今年六月底才會上市的早秋包款。記者吳曉涵／攝影
分享
亮面皮革襯衫看來更多變有趣。記者吳曉涵／攝影
亮面皮革襯衫看來更多變有趣。記者吳曉涵／攝影
分享
色彩或異材質的拼接讓編織毛衣洋裝、亮面皮革襯衫看來更多變有趣，繽紛的配色也在秋冬...
色彩或異材質的拼接讓編織毛衣洋裝、亮面皮革襯衫看來更多變有趣，繽紛的配色也在秋冬更顯亮眼。
分享
出現在衣擺、腰部等細節的抽繩元素為本季帶來更年輕有型的精神。記者吳曉涵／攝影
出現在衣擺、腰部等細節的抽繩元素為本季帶來更年輕有型的精神。記者吳曉涵／攝影
分享
經典絲巾印花元素注入了優雅柔美氣息。記者吳曉涵／攝影
經典絲巾印花元素注入了優雅柔美氣息。記者吳曉涵／攝影
分享

義大利米蘭
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

居家賣場換季出清 下殺銅板價

2019-02-23 23:26

Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57

和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44

酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

隆乳可能導致淋巴癌？ 醫師：以西方國家為多

2019-02-23 15:10

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

開學囉！「神奇小物」打造個性化私密小窩

2019-02-23 13:40

泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05

微型藝術航海夢 Dupont世界領航者系列揚帆

2019-02-23 12:24

高鐵+馬航 車票優惠最低5折

2019-02-23 12:18

狂！超商買6杯咖啡用「環保茶壺」裝　網笑讚：全家都喝得到！

2019-02-23 12:00

櫻花不只用「看」的！日本賞櫻創新3體驗

2019-02-23 11:45

全球首次！台澳米其林三星聯手，限2日嘗鮮

2019-02-23 11:43

搶攻228連假出遊潮 花蓮海洋公園祭228元優惠

2019-02-23 11:42

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

把午夜星空變成蝴蝶翅膀 梵克雅寶浪漫迎春

2019-02-23 11:24

布萊德利庫柏奧斯卡戰袍亮點 小王子腕表將上網義賣

2019-02-23 10:12

米蘭時裝周／可愛優雅都想要 TODS秋冬讓人好貪心

2019-02-23 08:45

秀前彩排為老佛爺默哀 甜美Gigi哭到臉腫腫

2019-02-23 08:41

米蘭時裝周／型男設計師第一場秀 BV編織出新態度

2019-02-23 06:38

台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08

蘇富比香港春拍 端出趙無極 NIGO珍藏

2019-02-22 23:16

米其林二星主廚3月7日至9日 客座台北文華東方

2019-02-22 22:58

NYX彩妝新品「狠炫耀」！變裝皇后彩妝師Miss Fame教你玩色

2019-02-22 20:42

搶拎BURBERRY新包款 潔西卡崔斯坦街拍很有戲

2019-02-22 19:56

繼台鐵之後 日本大阪地鐵車站翻新設計也挨轟沒品味

2019-02-22 19:54

一手無法掌握超大扭蛋！迪士尼公主限定店排隊就等玩它

2019-02-22 19:28

集1點賺1元！中華電信Hami Point教你怎麼省錢

2019-02-22 18:49

陳柏霖樂當藝術總監 在聯名帽款繡上個人密碼

2019-02-22 17:51

台灣人為什麼獨鍾遊輪？主要原因竟是「懶」

2019-02-22 17:40

超商咖啡變貴了！「全家」4款冰拿鐵2/27起漲5元

2019-02-22 17:22

挑戰冬日嚴寒極地！羅杰杜彼與倍耐力新作超酷

2019-02-22 17:20

不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了 麵還漲10元

2019-02-22 17:05

「金秘書」朴敏英登台花絮 最後畫面要定格啊！

2019-02-22 16:50

超過60年未展出的藏品！LV基金會這檔展覽值得一看

2019-02-22 16:41

開賣首日票房達千萬！快跟上這波《鐘樓怪人》音樂潮

2019-02-22 14:56

六福村揪遊客愛動物 捐40連號發票享299元入園

2019-02-22 13:48

花漾女孩春日旅遊怎麼搭 maje新品發表就是參考書

2019-02-22 13:13
看更多

熱門文章

登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

2019-02-23 11:36

全聯工讀生好心幫結帳 竟遭奧客用整串衛生紙砸臉

2019-02-23 11:34

千元鈔票的奇特植物 原來不是玉山薊

2019-02-23 13:33

解決運將問題 蔡總統提三方案包括換新車最高補35萬

2019-02-23 20:21

交部預告Uber條款 Uber今天回應了

2019-02-23 12:54

殺破狼周運勢／獅子脫單機率高 雙魚從職場翻身

2019-02-24 00:00

周日清晨最冷 北部下探12度 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-23 20:34

如何回答刁鑽的面試問題？專家教你這七招

2019-02-23 20:06

冷到明天 228北部東北部再轉涼

2019-02-23 18:01

泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05

台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08

翁啟惠團隊最新專利 從蛋製造出效果更佳的流感疫苗

2019-02-23 11:58

補班日 勞動部：雇主不需給付加班費

2019-02-23 11:39

方便民眾皈依佛門 法鼓山北中南多場接引

2019-02-23 15:32

全球第一！破解致死率100%病毒 台學者掀養殖業革命

2019-02-23 18:49

計程車汰舊換新補助最高35萬 交通部：目標5月上路

2019-02-23 21:36

秀前彩排為老佛爺默哀 甜美Gigi哭到臉腫腫

2019-02-23 08:41

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

冷氣團來襲合歡山遊客追雪 是否下雪得看運氣

2019-02-23 13:14

研究證實巧克力止咳比感冒糖漿有效 醫：不推崇

2019-02-23 18:52

華南雲雨區東移 晚起降雨機率增

2019-02-23 08:55

法國禁疑似致癌恐怖假奶 國內未掌握關聯佐證無法停用

2019-02-23 15:31

台鐵便當銷量連3年破千萬 研議授權加盟

2019-02-23 11:10

紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15

北台灣今晨下探12度整天濕冷 玉山、合歡山下雪機率高

2019-02-24 05:46

三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05

小黃汰舊換新補助5月上路 3萬輛受惠

2019-02-23 23:54

文化部公告 台北公會堂、打狗英領館升格國定古蹟

2019-02-23 16:12

罹「卵巢巧克力囊腫」做人3年未果 術後隔月竟懷孕

2019-02-23 09:24

交通標語進化 口號押韻接地氣還有「撩妹」金句

2019-02-23 11:02

簡直仙女下凡！張鈞甯穿「清涼」印花洋裝不怕冷

2019-02-24 07:18

今日星座運勢／處女桃花旺適合表白 中獎機率增加

2019-02-24 00:00

隆乳前必看 醫師提醒致癌不是唯一風險

2019-02-23 16:49

租賃車起租以小時計費 交通部：只是落實多年規定

2019-02-23 20:40

和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44

怕退換貨不易 8成電子發票仍印紙本

2019-02-23 13:31

隆乳有淋巴癌的風險？民團、立委批衛福部怠職未告知

2019-02-23 11:28

酒井法子Dinner Show來了！台北福華吃住秀全包

2019-02-23 17:36

交通部加強管理 UBER：支持網約多元小客車案

2019-02-23 12:47

228連假國道1 桃園平鎮系統南下封閉2天

2019-02-23 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top