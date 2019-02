Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」!康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



萌力無敵的「可愛教主」Hello Kitty今年歡度45歲,各路聯名慶祝活動從年初開始就不停歇,號召粉絲一同慶生。康是美今年新春限量福袋就以Hello Kitty 45周年慶提袋包裝,短短2周內就創下1萬個福袋全數完銷的紀錄,並首開藥妝業先例,自2月27日起推出讓粉絲心動尖叫的Hello Kitty 45周年限量加購商品系列,預計又將帶動一波熱潮。

康是美Hello Kitty 45周年慶商品企畫同樣請來愷樂一起賣萌,共將分3波段推出共10款限量加價購商品,加購價格129元~799元之間,每一款限量僅有6千到1萬多個,其中數量最稀有的是限量6千個的Hello Kitty 45周年時髦吹風機,含110v與220v雙電壓,體積輕巧可摺疊收納,還隨附收納包;Hello Kitty 45周年偷閒午茶組也是限量6千個,可疊放的陶瓷杯、點心碗搭配攪拌匙,實用度滿分。

2月27日至3月12日第一波率先推出Hello Kitty 45周年可愛手提袋、圓筒化妝包、經典萬用包、烹飪小陶鍋;3月13日至3月19日起推出偷閒午茶組、貪吃便當盒、周年派對浴巾;3月20日至4月16日推出紅、粉兩款賣萌梅森杯和時髦吹風機,單次購物滿388元即可加購1個、單次購物滿776元即可加購2個,以此類推。