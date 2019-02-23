Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



萌力無敵的「可愛教主」Hello Kitty今年歡度45歲，各路聯名慶祝活動從年初開始就不停歇，號召粉絲一同慶生。康是美今年新春限量福袋就以Hello Kitty 45周年慶提袋包裝，短短2周內就創下1萬個福袋全數完銷的紀錄，並首開藥妝業先例，自2月27日起推出讓粉絲心動尖叫的Hello Kitty 45周年限量加購商品系列，預計又將帶動一波熱潮。

康是美Hello Kitty 45周年慶商品企畫同樣請來愷樂一起賣萌，共將分3波段推出共10款限量加價購商品，加購價格129元～799元之間，每一款限量僅有6千到1萬多個，其中數量最稀有的是限量6千個的Hello Kitty 45周年時髦吹風機，含110v與220v雙電壓，體積輕巧可摺疊收納，還隨附收納包；Hello Kitty 45周年偷閒午茶組也是限量6千個，可疊放的陶瓷杯、點心碗搭配攪拌匙，實用度滿分。

2月27日至3月12日第一波率先推出Hello Kitty 45周年可愛手提袋、圓筒化妝包、經典萬用包、烹飪小陶鍋；3月13日至3月19日起推出偷閒午茶組、貪吃便當盒、周年派對浴巾；3月20日至4月16日推出紅、粉兩款賣萌梅森杯和時髦吹風機，單次購物滿388元即可加購1個、單次購物滿776元即可加購2個，以此類推。