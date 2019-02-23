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Hello Kitty 45周年限量「夢幻逸品」！康是美加價購快衝一波

2019-02-23 22:57聯合報 記者陳立儀╱即時報導

萌力無敵的「可愛教主」Hello Kitty今年歡度45歲，各路聯名慶祝活動從年初開始就不停歇，號召粉絲一同慶生。康是美今年新春限量福袋就以Hello Kitty 45周年慶提袋包裝，短短2周內就創下1萬個福袋全數完銷的紀錄，並首開藥妝業先例，自2月27日起推出讓粉絲心動尖叫的Hello Kitty 45周年限量加購商品系列，預計又將帶動一波熱潮。

康是美Hello Kitty 45周年慶商品企畫同樣請來愷樂一起賣萌，共將分3波段推出共10款限量加價購商品，加購價格129元～799元之間，每一款限量僅有6千到1萬多個，其中數量最稀有的是限量6千個的Hello Kitty 45周年時髦吹風機，含110v與220v雙電壓，體積輕巧可摺疊收納，還隨附收納包；Hello Kitty 45周年偷閒午茶組也是限量6千個，可疊放的陶瓷杯、點心碗搭配攪拌匙，實用度滿分。

2月27日至3月12日第一波率先推出Hello Kitty 45周年可愛手提袋、圓筒化妝包、經典萬用包、烹飪小陶鍋；3月13日至3月19日起推出偷閒午茶組、貪吃便當盒、周年派對浴巾；3月20日至4月16日推出紅、粉兩款賣萌梅森杯和時髦吹風機，單次購物滿388元即可加購1個、單次購物滿776元即可加購2個，以此類推。

康是美也首次與華南銀行合作，持有華南三麗鷗可愛明星LED信用卡，2月27日至3月12日可獨享不限消費金額即可加購Hello Kitty 45周年經典萬用包，3月20日至4月16日可獨享不限金額即可加購Hello Kitty 45周年時髦吹風機，每人每卡限加一個品項。

Hello Kitty 45周年派對浴巾，加購價299元，限量10,000個。圖...
Hello Kitty 45周年派對浴巾，加購價299元，限量10,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年貪吃便當盒，加購價199元，限量7,000個。圖...
Hello Kitty 45周年貪吃便當盒，加購價199元，限量7,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年圓筒化妝包容量更大，四周鬆緊夾層方便收納瓶瓶罐罐...
Hello Kitty 45周年圓筒化妝包容量更大，四周鬆緊夾層方便收納瓶瓶罐罐。圖／康是美提供
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康是美2月27日至4月16日分3波段共推出10款Hello Kitty 45周年...
康是美2月27日至4月16日分3波段共推出10款Hello Kitty 45周年限量加購商品系列。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年經典萬用包可收納卡片、票券、零錢，也可當做鑰匙包...
Hello Kitty 45周年經典萬用包可收納卡片、票券、零錢，也可當做鑰匙包使用。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年烹飪小陶鍋，加購價799元，限量7,000個。圖...
Hello Kitty 45周年烹飪小陶鍋，加購價799元，限量7,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年偷閒午茶組，加購價249元，限量6,000個。圖...
Hello Kitty 45周年偷閒午茶組，加購價249元，限量6,000個。圖／康是美提供
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康是美2月27日起推出讓粉絲心動尖叫的Hello Kitty 45周年限量加購商...
康是美2月27日起推出讓粉絲心動尖叫的Hello Kitty 45周年限量加購商品系列。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年經典萬用包，加購價129元，限量8,000個。圖...
Hello Kitty 45周年經典萬用包，加購價129元，限量8,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年圓筒化妝包，加購價199元，限量10,000個。...
Hello Kitty 45周年圓筒化妝包，加購價199元，限量10,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年賣萌梅森杯，加購價219元，紅色限量10,000...
Hello Kitty 45周年賣萌梅森杯，加購價219元，紅色限量10,000個、粉色限量9,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年時髦吹風機，加購價499元，限量6,000個。圖...
Hello Kitty 45周年時髦吹風機，加購價499元，限量6,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty 45周年可愛手提袋，加購價219元，限量13,000個。...
Hello Kitty 45周年可愛手提袋，加購價219元，限量13,000個。圖／康是美提供
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Hello Kitty吹風機福袋
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