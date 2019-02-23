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韓國瑜批民進黨掌大權「這種政黨都要被淘汰」

少買1片面膜！首爾計程車車資「調漲24~45元」

2019-02-23 18:57聯合報 記者陳睿中╱即時報導

韓國觀光公社宣布，自2019年2月16日起，首爾計程車車資全面調漲。一般計程車基本車資由原本的3,000韓元，調漲為3,800韓元；夜間加成時段（半夜12點至凌晨4點）由3,600韓元漲為4,600韓元；大型．模範計程車則由5,000韓元漲為6,500韓元，漲幅為800～1,500韓元。以韓國物價來看，800韓元約可購買一罐礦泉水，1,500韓元則足以購入1片開架品牌的面膜。（800韓元約新台幣24元，1,500韓元約新台幣45元）

另外在仁川機場與金浦機場的外國人觀光計程車，也同樣適用本次調漲車資。其中仁川機場的計程車，車資不採跳表計費，而按首爾行政區採區間定額收費(共分為A~E區5個區間)。以一般計程車為例，A區（金浦機場、江西區）漲為65,000韓元、B區（恩平、西大門、麻浦、永登浦、陽川、九老區）70,000韓元、C區（鍾路、龍山、銅雀、冠岳、衿川區）80,000韓元、D區（江北、城北、東大門、城東、江南、瑞草區）85,000韓元、E區（道峰、蘆原、中浪、廣津、江東、松坡區）90,000韓元。

韓國觀光公社也提醒民眾，由於計費表待更新的計程車過多，預估要2月底才能全面更新完畢，故部分計費表尚未更新的計程車，車內會提供車資變換表以供對照。乘客下車時，司機會向乘客出示變換表，以跳表金額收取調漲車資，還請特別留意。

韓國首爾的計程車將全面調漲基本車資，最低漲幅為800韓元。
韓國首爾的計程車將全面調漲基本車資，最低漲幅為800韓元。
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計程車機場韓國
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