勤洗臉防臉部沾滿空汙？ 他的臉洗成地球表面

2019-02-23 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



空氣品質不佳，導致你經常洗臉？小心這行為不但導致你洗不回過去光滑細緻的膚質，還會讓你臉上越長越多斑，整張面孔越看越暗沉糙老。 示意圖／ingimage 分享 facebook 空氣品質不佳，交通尖峰時段更糟，但進行秩序指揮的交通警察卻無可避免。致遠（化名）擔任交通警察後，經常搞得自己灰頭土臉，衛生紙往臉上一抹都是黑的，每每一下崗位就想洗臉，一天可能洗臉洗上7次、8次，不過還是洗不回過去光滑細緻的膚質，臉上越長越多斑，整張面孔越看越暗沉糙老。

沮喪的致遠就醫尋求協助，醫師評估後認為，他的糟糕膚質不僅源於空氣髒汙，更大的主因恐怕是過度洗臉，影響角質細胞的排列與保濕功能。

台大醫院整形外科主治醫師林靜芸說明，角質層在肌膚最外層，角質細胞源於下方的表皮細胞。表皮細胞擁有細胞核的時間僅有50小時，之後它就失去細胞核、變成半死的角質細胞，這半死的角質細胞能作為肌膚屏障。

健康角質層的角質細胞排列整齊，肌膚因而看來光滑，且角質細胞間富含神經醯胺、膽固醇、脂肪酸等所組成脂質結構，因此肌膚能保持柔軟水嫩。在正常的情形下，角質細胞會在28天內代謝與剝落。

如果人體的新陳代謝出現問題、沒有讓角質細胞在28天內順利代謝與剝落，反倒讓它持續在臉上堆疊，這時臉部肌膚看起來會較厚、較粗糙，甚至有一堆白屑。

又或者，過度洗臉、深度去角質，可能狠狠洗去臉上的神經醯胺、膽固醇、脂肪酸，影響肌膚的保水功能，連帶牽動角質細胞排列。缺水的肌膚將漸漸暗沉，加上角質細胞排列紊亂，造成有的地方角質細胞脫落多、有的脫落少、有的堆疊多、有的堆疊少，臉就會因此變得凹凸不平、充滿毛孔與黑斑。

要擁有美麗臉蛋，必須還給角質細胞正常的新陳代謝，而均衡飲食、喝足量的水、擁有健康生活型態、定期適度運動等都是不可或缺的要素。林靜芸舉例，蛋白質能促進新陳代謝，不過蛋白質會優先支持腦細胞、心臟細胞、肝臟細胞等其它處的細胞，因此優質蛋白質要攝取足夠才有好肌膚。

再如，壓力會影響皮膚細胞染色體的複製，因此培養好的壓力紓解方法、讓自己長保平靜與愉悅心境，膚質才會健康；晚間睡眠充分有修復細胞之效；運動則能提升皮膚下肌肉血流量300倍，進而將代謝廢物帶走，並增添紅潤好氣色。

林靜芸也提醒，空氣中的細懸浮微粒（PM2.5）會長驅直入皮膚影響細胞的生成與代謝，因此出門前最好化個淡妝，並戴上口罩，返家後再適當地卸妝、清潔，並做好保養工作。