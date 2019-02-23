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和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周發表秋冬新品，邀請品牌大使蔡依林、木村光希現身欣賞眾多新設計。不過兩人一前一後相隔好一陣子各自進場，沒有留下珍貴合照。

蔡依林以一身黑白深V長裙造型亮相，搭配優雅俐落髮型，一出場就受到眾多媒體包圍。她對全新以珠寶為靈感打造的Serpenti Forever Atomic Glam皮革製品系列愛不釋手，尤其最喜歡Diamond Blast淨白瑪瑙色小牛皮肩背包和迷你蟒蛇皮肩背包，剛好一款簡約、一款奢華，能夠滿足多種搭配需求，而現金、卡、唇膏和小鏡子則是她帶迷你包出門一定會裝進包裡的東西。另一靈感來自寶格麗最喜愛的蛋面形切割寶石Serpenti Cabochon系列包，也讓她試背時笑容滿面，最喜歡當中的托特包，可以背去運動或是放筆電之類，非常實用。

談到自己與寶格麗包款的共通點，Jolin不好意思地說「有一種神祕的個性，尤其是經典Serpenti標誌，搭載任何包款上都有種高雅的感覺」，講到這自己還不好意思地笑場，還直說今天的穿搭配包款有種新書發表會的錯覺，讓她整個人都知性了起來。

寶格麗秋冬系列主推Serpenti Cabochon肩背包及迷你Serpenti Forever Atomic Glam肩背包系列。Serpenti Cabochon以其雕塑線條著稱，全新的極致柔軟風格為Serpenti世界寫下新的篇章。經典的Serpenti Forever小牛皮肩背包，也選用多款寶石感的大膽色調像是海星珊瑚色、熱帶綠松石色、火鶴石英色與乳蛋白石色等，以小牛皮或蟒蛇皮製成，更有搭配編織鍊條等多變細節設計，延續寶格麗經典魅力，還可變身腰包。Serpenti Swing水桶包，則是以金屬水蛇皮、星光蟒蛇皮等展現復古樣貌。

Serpenti Cabochon純粹黑色托特包也讓蔡依林愛不釋手。圖／寶格麗提...
Serpenti Cabochon純粹黑色托特包也讓蔡依林愛不釋手。圖／寶格麗提供
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Serpenti Cabochon乳蛋白石色金屬水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
Serpenti Cabochon乳蛋白石色金屬水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
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Serpenti Forever Atomic Glam肩背包系列。記者吳曉涵／...
Serpenti Forever Atomic Glam肩背包系列。記者吳曉涵／攝影
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寶格麗品牌大使木村光希。記者吳曉涵／攝影
寶格麗品牌大使木村光希。記者吳曉涵／攝影
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迷你Serpenti Forever Atomic Glam肩背包還可變身腰包。...
迷你Serpenti Forever Atomic Glam肩背包還可變身腰包。記者吳曉涵／攝影
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Serpenti Swing黑白亮銀星光蟒蛇皮水桶包。圖／寶格麗提供
Serpenti Swing黑白亮銀星光蟒蛇皮水桶包。圖／寶格麗提供
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Serpenti Forever熱帶綠松石色迷你閃亮水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever熱帶綠松石色迷你閃亮水蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
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蔡依林欣賞的Serpenti Diamond Blast迷你蟒蛇皮肩背包。圖／寶...
蔡依林欣賞的Serpenti Diamond Blast迷你蟒蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
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蔡依林以一身黑白深V長裙造型亮相寶格麗米蘭秋冬新品發表活動。記者吳曉涵／攝影
蔡依林以一身黑白深V長裙造型亮相寶格麗米蘭秋冬新品發表活動。記者吳曉涵／攝影
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Serpenti Forever淨白瑪瑙色編織鍊條迷你小牛皮肩背包。圖／寶格麗提...
Serpenti Forever淨白瑪瑙色編織鍊條迷你小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
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Serpenti Forever海星珊瑚色迷你小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
Serpenti Forever海星珊瑚色迷你小牛皮肩背包。圖／寶格麗提供
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寶格麗品牌大使蔡依林以一身黑白深V長裙造型亮相寶格麗米蘭秋冬新品發表活動。記者吳...
寶格麗品牌大使蔡依林以一身黑白深V長裙造型亮相寶格麗米蘭秋冬新品發表活動。記者吳曉涵／攝影
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Serpenti Diamond Blast迷你蟒蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
Serpenti Diamond Blast迷你蟒蛇皮肩背包。圖／寶格麗提供
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珊瑚珠寶
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