和木村光希同場 蔡依林化身知性女作家？

2019-02-23 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



寶格麗（BVLGARI）在米蘭時裝周發表秋冬新品，邀請品牌大使蔡依林、木村光希現身欣賞眾多新設計。不過兩人一前一後相隔好一陣子各自進場，沒有留下珍貴合照。

蔡依林以一身黑白深V長裙造型亮相，搭配優雅俐落髮型，一出場就受到眾多媒體包圍。她對全新以珠寶為靈感打造的Serpenti Forever Atomic Glam皮革製品系列愛不釋手，尤其最喜歡Diamond Blast淨白瑪瑙色小牛皮肩背包和迷你蟒蛇皮肩背包，剛好一款簡約、一款奢華，能夠滿足多種搭配需求，而現金、卡、唇膏和小鏡子則是她帶迷你包出門一定會裝進包裡的東西。另一靈感來自寶格麗最喜愛的蛋面形切割寶石Serpenti Cabochon系列包，也讓她試背時笑容滿面，最喜歡當中的托特包，可以背去運動或是放筆電之類，非常實用。

談到自己與寶格麗包款的共通點，Jolin不好意思地說「有一種神祕的個性，尤其是經典Serpenti標誌，搭載任何包款上都有種高雅的感覺」，講到這自己還不好意思地笑場，還直說今天的穿搭配包款有種新書發表會的錯覺，讓她整個人都知性了起來。