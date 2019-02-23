韓籍指揮家與台北愛樂 合作新世界交響曲

2019-02-23 17:19 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



台北愛樂管弦樂團下月 1 日晚間將於台北國家音樂廳和韓籍指揮家林平龍（Pyoung-Yong Lim）合作演出，李哲求《阿里郎鋼琴協奏曲》、西貝流士《d 小調小提琴協奏曲》、德佛札克《新世界交響曲》，用音樂實行國民外交。

台北愛樂管弦樂團賴文福團長表示，此次節目是與「韓國音樂協會」（The music association of Korea）交流之一。此次演出乃承續 2018 年「第 35 屆大韓民國國際音樂節」赴韓之邀，以開啟新的 為使命。

開場《阿里郎鋼琴協奏曲》，作曲家李哲求根據韓國民歌改編，由盧易之擔當鋼琴獨奏。樂曲由悲壯走向莊嚴，以韓國國歌旋律劃下句點；結合韓國國樂於西洋古典樂音之中，呈現韓國堅毅的民族精神。指揮林平龍，融通西樂與韓樂，集指揮、作曲與鋼琴專業於一身，是指揮此鋼琴協奏曲的不二之選。