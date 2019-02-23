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韓籍指揮家與台北愛樂 合作新世界交響曲

2019-02-23 17:19聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

台北愛樂管弦樂團下月 1 日晚間將於台北國家音樂廳和韓籍指揮家林平龍（Pyoung-Yong Lim）合作演出，李哲求《阿里郎鋼琴協奏曲》、西貝流士《d 小調小提琴協奏曲》、德佛札克《新世界交響曲》，用音樂實行國民外交。

台北愛樂管弦樂團賴文福團長表示，此次節目是與「韓國音樂協會」（The music association of Korea）交流之一。此次演出乃承續 2018 年「第 35 屆大韓民國國際音樂節」赴韓之邀，以開啟新的為使命。

開場《阿里郎鋼琴協奏曲》，作曲家李哲求根據韓國民歌改編，由盧易之擔當鋼琴獨奏。樂曲由悲壯走向莊嚴，以韓國國歌旋律劃下句點；結合韓國國樂於西洋古典樂音之中，呈現韓國堅毅的民族精神。指揮林平龍，融通西樂與韓樂，集指揮、作曲與鋼琴專業於一身，是指揮此鋼琴協奏曲的不二之選。

台北愛樂管弦樂團新任音樂總監林天吉，則擔任小提琴獨奏，演奏西貝流士《d 小調 小提琴協奏曲》。眾所周知的經典曲目，透過一把特別的小提琴作為載體——此次音樂會林 天吉所使用「羅馬書」小提琴，為林光信（千鄉萬才科技公司總裁）製作，其願望完成 66 把以《聖經》66 卷命名的小提琴，贈送與義賣侍奉。林光信認為樂器音質好比信仰精神之 恩慈、善良、溫柔，力度則比作忍耐、信實、節制。藉由「羅馬書」小提琴與音樂總監林天 吉的演繹，傳揚美好樂音。

台北愛樂管弦樂團與韓籍指揮家林平龍將合作演出德佛札克《新世界交響曲》。圖／本報資...
台北愛樂管弦樂團與韓籍指揮家林平龍將合作演出德佛札克《新世界交響曲》。圖／本報資料照片
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台北愛樂管弦樂團與韓籍指揮家林平龍將合作演出德佛札克《新世界交響曲》。圖／本報資...
台北愛樂管弦樂團與韓籍指揮家林平龍將合作演出德佛札克《新世界交響曲》。圖／本報資料照片
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韓國樂團羅馬
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