終結放榜新聞！雄女生到校長室溝通1小時獲允諾書

2019-02-23 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



雄女生到校長室溝通1小時獲允諾書，祕書代出國的校長蓋章。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 雄中、雄女學生在社群「風狗浪‧港都學生思潮」，發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署。雄女兩名學生今天中午帶著承諾書到校長室，因校長林香吟出國，由祕書代為溝通一個多小時後蓋私章，學生則婉拒受訪。雄中學生中午到校長室，因校長要務公出，沒有簽允諾書，祕書將校方的原則傳遞同學了解。

雄女學生到校長室，先表達不願意受訪，商談時也不希望媒體在場。媒體在外等候一個多小時，人在日本的校長林香吟表示，因為昨天是聽到學生闡釋理念，非常支持學生的想法，所以同意簽署，對今天承諾書的內容部分，雙方有些不同解讀，所以現場透過祕書在討論釐清。最後由祕書蓋校長私章。

學生表示，承諾書會PO在「風狗浪‧港都學生思潮」臉書上。林香吟希望學生在貼承諾書時，也再附帶她的一段說明：對於同學自發性發起終結放榜新聞的活動，以高中生的行動力期以改變某些價值觀，校長予以支持。社會變動愈趨快速且複雜，這波新課綱改革也正是期待學校課程可以教育學生發揮提升生活和影響社會的能力，希望未來雄女同學更加努力，用更好的多元表現展現雄女的優秀。