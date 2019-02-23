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紅酒喝到飽＋鵝肝醬！「無法清醒完賽」的紅酒馬拉松

2019-02-23 15:15聯合報 記者陳睿中╱即時報導

沿途可以暢飲紅酒，甚至補給品是「鵝肝醬、生蠔與烤牛肉」的「法國梅鐸紅酒馬拉松」，預計將於今年9月7日於波爾多登場。相較於過去台灣旅客多僅能自行報名參加，今年台灣旅行業者首次與主辦單位合作，推出11～13日的馬拉松行程。不僅可以體驗法國當地的旅遊，更可以跟著來自世界各地的跑者，一同參與這場馬拉松界的嘉年華會。

創辦於1984年的法國梅鐸紅酒馬拉松，本屆邁入第35屆，舉辦地點為著名的紅產產地波爾多，路跑途中會經過包括著名的拉菲、拉圖等50幾座酒莊，而各酒莊除了會提供礦泉水之外，也都會為參賽者額外準備紅酒、餅乾、起司等「補給品」，讓跑者可以享受路跑過程與沿途風光之外，還可以品嚐各種美食與美酒，甚至全馬跑者只要通過39公里的關卡，就可以品嚐到鵝肝醬、鮭魚、生蠔、烤牛肉等奢侈的補給品。由於氣氛歡樂、沿途有吃有喝，因此也被跑者戲稱為「絕對無法創下個人最佳成績的馬拉松」、「無法清醒跑完全程的馬拉松」。

法國梅鐸紅酒馬拉松另一特色，就是跑者多會穿著奇裝異服參賽，今年大會指定服裝主題為「超級英雄」，獲得最佳造型獎，即可獲得一箱紅酒，另外賽事冠軍則能夠獲得「與自己體重相等的波爾多紅酒」作為獎品。由於賽事極受旅客歡迎，去年開放報名後3小時內，萬張門票就銷售一空。

相較於過去民眾需自行至官網報名，今年東南旅遊、可樂旅遊等業者，與法國旅遊發展署合作，推出11～13天的3條馬拉松主題旅遊行程。行程中，除了安排有南法、北法等不同的旅遊主題內容外，也在已經適應時差的中後段時期，規劃團員前往參加紅酒馬拉松，就算不擅路跑的玩家，同樣也可至現場觀賞，感受熱鬧的氣氛。行程售價約99,900～148,900。

（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）

除了路跑外，沿途還可欣賞波爾多的沿途風光。圖／東南旅遊提供
除了路跑外，沿途還可欣賞波爾多的沿途風光。圖／東南旅遊提供
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法國梅鐸紅酒馬拉松特色之一，就是跑者多會穿著奇裝異服參賽。圖／東南旅遊提供
法國梅鐸紅酒馬拉松特色之一，就是跑者多會穿著奇裝異服參賽。圖／東南旅遊提供
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馬拉松途中，可品嚐到50多家酒莊所提供紅酒、起司。圖／東南旅遊提供（提醒您：酒後...
馬拉松途中，可品嚐到50多家酒莊所提供紅酒、起司。圖／東南旅遊提供（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）
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沿途可以暢飲紅酒的法國梅鐸紅酒馬拉松。圖／東南旅遊提供（提醒您：酒後不開車，開車...
沿途可以暢飲紅酒的法國梅鐸紅酒馬拉松。圖／東南旅遊提供（提醒您：酒後不開車，開車不喝酒）
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馬拉松法國梅鐸
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