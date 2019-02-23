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隆乳可能導致淋巴癌？ 醫師：以西方國家為多

2019-02-23 15:10聯合報 記者羅真╱即時報導

美國食品及藥物管理局（FDA）2011年指出乳房植入物可能與一種淋巴癌（ALCL）有關，世界各國漸漸有許多風險管理機制，台灣女人連線與立委林淑芬今日痛批衛福部慢半拍。對此議題，台灣整形外科醫學會表示，這種案例以西方國家為多，國內目前並未傳出植入物造成ALCL的案例。

馬偕醫院血液腫瘤科主治醫師張明志說，間變性大細胞淋巴癌（ALCL）是T細胞淋巴癌的一種，占所有淋巴癌近百分之二，好發於25歲至50歲之間，但造成這個疾病的危險因子不明。

ALCL患者會出現的症狀像是發燒、淋巴結腫大，淋巴結腫大好發在皮膚上。不過，ALCL在T細胞淋巴癌中的預後算是較佳的，約五到六成患者可以早期發現，並加以根治。

台灣整形外科醫學會理事長、三軍總醫院實驗外科中心主任陳錫根說，與乳房植入物有關的ALCL案例在西方為多，其中又以選用絨毛型植入物的患者居多，但日本、韓國、中國與台灣目前並未傳出類似案例，請民眾不用過度擔憂。

台灣女人連線常務理事黃淑英上午在記者會中表示，我國105年有393人確診ALCL，但衛福部卻未掌握當中有多少人作過隆乳手術、無法初步了解其中相關性，呼籲衛福部積極建立完善的追蹤制度。

對此，陳錫根表示醫學會相當贊同。他並建議，隆乳女性應妥善保存醫療院所提供的植入物原廠卡片，上頭有產品名稱與型號，便於發生異狀時通報追蹤。另外，隆乳後三至六個月應作一次超音波檢查，年滿40歲應定期針對乳房進行篩檢。

淋巴患者隆乳
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