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三宅一生全新布料 穿衣服像捏麵團一樣自由發揮

2019-02-23 14:05聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

向來人文、藝術風味濃厚的ISSEY MIYAKE三宅一生，在2019春夏推出嶄新型態的布料，從感官觸覺發想，以「手做」為主題，表現更具溫度與創意的穿衣自主DIY樂趣。

2019春夏「手的痕跡．手拓自由」系列，將觸覺與手感放大，從人類歷史中的手做演進，將製作工具、種植採摘、紡織縫製等基本動能，以及祈禱、繪畫等動作，展現為布料上的自由創作概念，打造出全新的柔韌布料，名之為「DOUGH DOUGH」，可扭轉、捲曲、壓縐、摺疊以及伸展，布料可展現動態雕塑的新鮮感，並貫穿品牌概念，讓穿著者也成為改變布料樣貌的一部分，隨著使用者的塑形，此記憶布料可藉由捲起衣領、袖子或帽沿來改變衣服的形狀，讓每一次的穿著都像穿了新衣服。

隨使用者而改變輪廓的布料，有著捏麵團的樂趣，品牌也以此全新DOUGH DOUGH布料製作形象影片，由動態圖像設計師橋本麥（Baku Hashimoto）拍攝，運用一頂DOUGH DOUGH帽子的恣意摺疊、翻轉來展現布料特色，散發童年手做的純真樂趣；DOUGH DOUGH系列預計2月24日在台上市。

█2019春夏DOUGH DOUGH布料官方形象影片網址：

https://player.vimeo.com/video/314158808

DOUGH DOUGH以手做為出發，增加衣服的創造性。圖／ISSEY MIYAK...
DOUGH DOUGH以手做為出發，增加衣服的創造性。圖／ISSEY MIYAKE提供
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DOUGH DOUGH系列如同畫布表現自由度更高的色彩與形貌。圖／ISSEY M...
DOUGH DOUGH系列如同畫布表現自由度更高的色彩與形貌。圖／ISSEY MIYAKE提供
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DOUGH DOUGH將穿著者納入設計的一部分，因捲曲、折疊方式不同會產生新的輪...
DOUGH DOUGH將穿著者納入設計的一部分，因捲曲、折疊方式不同會產生新的輪廓。圖／ISSEY MIYAKE提供
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2019春夏秀上發表的DOUGH DOUGH有天真浪漫的自由。圖／ISSEY M...
2019春夏秀上發表的DOUGH DOUGH有天真浪漫的自由。圖／ISSEY MIYAKE提供
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DOUGH DOUGH以手做為出發，增加衣服的創造性。圖／ISSEY MIYAK...
DOUGH DOUGH以手做為出發，增加衣服的創造性。圖／ISSEY MIYAKE提供
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