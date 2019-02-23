泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



正當我們的大衣蟄伏在衣櫃，面對暖冬毫無用武之地，Max Mara的大衣已經紅紅火火在西方女星身上展現多姿風情，其中以發電機泰勒絲（Taylor Swift）曬愛的Gail系列大衣最令人印象深刻，優雅宛如小公主。

★氣質出眾 演繹優雅公主風

泰勒絲身上這件2019春夏款淡藍色Gail大衣穿上後，有「一秒變高級」的魔力，帶著浴衣開襟的樣貌，剪裁本身就散發慵懶性感的風韻，加上羊絨的天然光澤，泰勒絲以淡藍色系搭襯同色紗裙，像是《冰雪奇緣》艾莎公主真人版，相較她往日的穿搭風格，氣質加分，當然不能缺少她的定番配件，就是男友一枚，和喬歐文（Joe Alwyn）甜蜜蜜牽手照也是情史一頁經典。

演員蘇菲亞布希（Sophia Bush）以Teddy Bear大衣作為日裝穿搭，也展現了優雅貴氣，簡約深色系打造內斂低調的氛圍。Amazon改編自紐約時報暢銷專欄的影集《曼哈頓練習曲（Modern Love）》，找來安海瑟薇（Anne Hathaway）演出，她在紐約拍攝時騎著單車、身穿Max Mara粉色外套，巨星光環中有鄰家女孩的天真爛漫，構成一幅超美畫面。

★芮塔歐拉 大衣到底有幾件

而提及Max Mara的鐵粉，應該是女歌手芮塔歐拉（Rita Ora）無誤，她在倫敦的街拍曾兩度穿著品牌大衣，包括2018秋冬粉色款，以及雪白色的Teddy bear大衣，後者搭襯清新紗質襯衫、洗破牛仔褲，翔實呈現她本人天馬行空的穿搭風格。

在紐約排練感恩節活動時，芮塔歐拉身上穿的黑色大衣，是經典的101801系列，由法國設計師安娜．瑪麗亞．貝雷塔（Anne Marie Beretta）設計的雙排釦款式，材質為為喀什米爾羊絨和羊毛，無肩線和服袖、寬身剪裁可搭襯所有女性身形，自此每年秋冬季都會推出新款，以編號為名、製作工序73道的「101801系列」自從1981年誕生迄今至少賣出13.5萬件，從不打折，仍是品牌的斷貨王，芮塔歐拉以一身黑色潮流運動感展現俐落帥氣，是大衣的新鮮搭法。

★超模氣場 隨性穿搭悠閒自在

超模們詮釋大衣，即使瀟灑隨意也不失氣場，卡莉克勞斯（Karlie Kloss）之前去紐約看秀時，身上穿的也是101801大衣，她以印花洋裝隨性披上駝色款，還是美到發光；海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）在紐約外出時穿上Teddy Bear大衣，

這款泰迪熊大衣以駱駝毛和蠶絲打造，蓬鬆溫暖，她裹在大衣裡，顯得更加纖瘦。