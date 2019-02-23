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泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

正當我們的大衣蟄伏在衣櫃，面對暖冬毫無用武之地，Max Mara的大衣已經紅紅火火在西方女星身上展現多姿風情，其中以發電機泰勒絲（Taylor Swift）曬愛的Gail系列大衣最令人印象深刻，優雅宛如小公主。

★氣質出眾 演繹優雅公主風

泰勒絲身上這件2019春夏款淡藍色Gail大衣穿上後，有「一秒變高級」的魔力，帶著浴衣開襟的樣貌，剪裁本身就散發慵懶性感的風韻，加上羊絨的天然光澤，泰勒絲以淡藍色系搭襯同色紗裙，像是《冰雪奇緣》艾莎公主真人版，相較她往日的穿搭風格，氣質加分，當然不能缺少她的定番配件，就是男友一枚，和喬歐文（Joe Alwyn）甜蜜蜜牽手照也是情史一頁經典。

演員蘇菲亞布希（Sophia Bush）以Teddy Bear大衣作為日裝穿搭，也展現了優雅貴氣，簡約深色系打造內斂低調的氛圍。Amazon改編自紐約時報暢銷專欄的影集《曼哈頓練習曲（Modern Love）》，找來安海瑟薇（Anne Hathaway）演出，她在紐約拍攝時騎著單車、身穿Max Mara粉色外套，巨星光環中有鄰家女孩的天真爛漫，構成一幅超美畫面。

★芮塔歐拉 大衣到底有幾件

而提及Max Mara的鐵粉，應該是女歌手芮塔歐拉（Rita Ora）無誤，她在倫敦的街拍曾兩度穿著品牌大衣，包括2018秋冬粉色款，以及雪白色的Teddy bear大衣，後者搭襯清新紗質襯衫、洗破牛仔褲，翔實呈現她本人天馬行空的穿搭風格。

在紐約排練感恩節活動時，芮塔歐拉身上穿的黑色大衣，是經典的101801系列，由法國設計師安娜．瑪麗亞．貝雷塔（Anne Marie Beretta）設計的雙排釦款式，材質為為喀什米爾羊絨和羊毛，無肩線和服袖、寬身剪裁可搭襯所有女性身形，自此每年秋冬季都會推出新款，以編號為名、製作工序73道的「101801系列」自從1981年誕生迄今至少賣出13.5萬件，從不打折，仍是品牌的斷貨王，芮塔歐拉以一身黑色潮流運動感展現俐落帥氣，是大衣的新鮮搭法。

★超模氣場 隨性穿搭悠閒自在

超模們詮釋大衣，即使瀟灑隨意也不失氣場，卡莉克勞斯（Karlie Kloss）之前去紐約看秀時，身上穿的也是101801大衣，她以印花洋裝隨性披上駝色款，還是美到發光；海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）在紐約外出時穿上Teddy Bear大衣，

這款泰迪熊大衣以駱駝毛和蠶絲打造，蓬鬆溫暖，她裹在大衣裡，顯得更加纖瘦。

演員暨歌手曼蒂摩爾（Mandy Moore）穿著喀什米爾大衣，也是以悠閒風采見長，搭配Rosetta Getty格紋洋裝、Blush Aquazzura靴款，拎著白色的 Gabriela Hearst手袋，顯得神采奕奕。

101801大衣，售價16萬5,800元。圖／Max Mara提供
101801大衣，售價16萬5,800元。圖／Max Mara提供
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芮塔歐拉在紐約排練感恩節活動時身穿經典黑色101801大衣。圖／Max Mara...
芮塔歐拉在紐約排練感恩節活動時身穿經典黑色101801大衣。圖／Max Mara提供
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安海瑟薇在紐約拍攝新片時穿著粉色大衣相當俏皮可愛。圖／Max Mara提供
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曼蒂摩爾在紐約的外出服搭喀什米爾大衣，帥氣悠閒。圖／Max Mara提供
曼蒂摩爾在紐約的外出服搭喀什米爾大衣，帥氣悠閒。圖／Max Mara提供
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女歌手芮塔歐拉身穿2018秋冬白色Teddy Bear大衣現身倫敦。圖／Max ...
女歌手芮塔歐拉身穿2018秋冬白色Teddy Bear大衣現身倫敦。圖／Max Mara提供
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芮塔歐拉再度穿上2018秋冬粉色大衣，令人好奇她衣櫃裡到底有幾件Max Mara...
芮塔歐拉再度穿上2018秋冬粉色大衣，令人好奇她衣櫃裡到底有幾件Max Mara大衣。圖／Max Mara提供
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蘇菲亞布希穿著Teddy Bear大衣甚為貴氣。圖／Max Mara提供
蘇菲亞布希穿著Teddy Bear大衣甚為貴氣。圖／Max Mara提供
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卡莉克勞斯之前在紐約看秀穿著印花裙和經典駝色101801大衣，仍是超模氣場。圖／...
卡莉克勞斯之前在紐約看秀穿著印花裙和經典駝色101801大衣，仍是超模氣場。圖／Max Mara提供
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2019春夏Gail大衣，價格店洽。圖／Max Mara提供
2019春夏Gail大衣，價格店洽。圖／Max Mara提供
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2018秋冬粉色大衣，售價16萬2,700元。圖／Max Mara提供
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Teddy Bear大衣，售價14萬9,900元。圖／Max Mara提供
Teddy Bear大衣，售價14萬9,900元。圖／Max Mara提供
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海莉鮑德溫在紐約的外出服將Teddy Bear大衣穿得俐落。圖／Max Mara...
海莉鮑德溫在紐約的外出服將Teddy Bear大衣穿得俐落。圖／Max Mara提供
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泰勒絲曬愛身穿氣質絕佳的Max Mara Gail大衣。圖／Max Mara提供
泰勒絲曬愛身穿氣質絕佳的Max Mara Gail大衣。圖／Max Mara提供
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紐約時報感恩節
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