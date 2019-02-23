2019最熱補妝話題 「大理石紋蜜粉餅」美到破表

2019-02-23 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



日本大人系美妝品牌SUQQU在2019年春提出「補妝，就像重塑肌膚第二春」的美麗新觀點，強調補妝補得好，便能越補妝，越明淨透亮，而好的補妝產品選購關鍵點，則是能夠讓補妝脫離「厚粉」印象。

針對補妝新定義，SUQQU即將在3月推出全新底妝新品「晶采淨妍蜜粉餅」，而這款蜜粉餅之前在日本上市後，便引起熱烈討論，不僅被網友暱稱為「大理石紋蜜粉餅」，還紛紛留言大讚「美到破表」、「根本仙女在用」。

「晶采淨妍蜜粉餅」不僅有輕薄扁平的包裝好攜帶，蜜粉餅所附的刷子還特別增加寬度，訴求可更快速打造全臉定妝效果，且還是一款柔軟舒適的山羊毛刷具。而四色柔珠蜜粉以大理石紋呈現，尤其特別的是，此夢幻的大理石紋不只是在表面而已，即使一直塗刷到最後，依舊能看到這美美的大理石紋。

此外，SUQQU並建議，在使用時，刷具的刷拭方向最好是由下往上，如此珠光的呈現感會比較好。

全新「晶采淨妍蜜粉餅」共有陶瓷粉、鮮嫩粉，以及雪白粉（限定色）三色，其中的陶瓷粉呈現的是全霧面的素淨美肌補妝效果，適合有蠟黃肌困擾者。而鮮嫩粉，則是散發自然光輝的健康美肌，需要紅潤氣色和有肌膚暗沈困擾者。