親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

談韓國瑜爆紅原因 高嘉瑜一番話笑翻全場

中油95無鉛汽油出包事件理賠 已逾9億元

2019最熱補妝話題 「大理石紋蜜粉餅」美到破表

2019-02-23 12:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

日本大人系美妝品牌SUQQU在2019年春提出「補妝，就像重塑肌膚第二春」的美麗新觀點，強調補妝補得好，便能越補妝，越明淨透亮，而好的補妝產品選購關鍵點，則是能夠讓補妝脫離「厚粉」印象。

針對補妝新定義，SUQQU即將在3月推出全新底妝新品「晶采淨妍蜜粉餅」，而這款蜜粉餅之前在日本上市後，便引起熱烈討論，不僅被網友暱稱為「大理石紋蜜粉餅」，還紛紛留言大讚「美到破表」、「根本仙女在用」。

「晶采淨妍蜜粉餅」不僅有輕薄扁平的包裝好攜帶，蜜粉餅所附的刷子還特別增加寬度，訴求可更快速打造全臉定妝效果，且還是一款柔軟舒適的山羊毛刷具。而四色柔珠蜜粉以大理石紋呈現，尤其特別的是，此夢幻的大理石紋不只是在表面而已，即使一直塗刷到最後，依舊能看到這美美的大理石紋。

此外，SUQQU並建議，在使用時，刷具的刷拭方向最好是由下往上，如此珠光的呈現感會比較好。

全新「晶采淨妍蜜粉餅」共有陶瓷粉、鮮嫩粉，以及雪白粉（限定色）三色，其中的陶瓷粉呈現的是全霧面的素淨美肌補妝效果，適合有蠟黃肌困擾者。而鮮嫩粉，則是散發自然光輝的健康美肌，需要紅潤氣色和有肌膚暗沈困擾者。

至於限定色雪白粉，由於其珠光較明顯，建議使用在T字和眼周C字部位提亮即可，若是全臉塗刷，呈現的則會是比較Party的妝容。

全新「晶采淨妍蜜粉餅」共有陶瓷粉、鮮嫩粉，以及雪白粉（限定色）三色。 SUQQU...
全新「晶采淨妍蜜粉餅」共有陶瓷粉、鮮嫩粉，以及雪白粉（限定色）三色。 SUQQU/提供
分享

高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

泰勒絲放閃穿女星最愛大衣 簡直冰雪奇緣艾莎真人版

2019-02-23 13:05

微型藝術航海夢 Dupont世界領航者系列揚帆

2019-02-23 12:24

高鐵+馬航 車票優惠最低5折

2019-02-23 12:18

櫻花不只用「看」的！日本賞櫻創新3體驗

2019-02-23 11:45

全球首次！台澳米其林三星聯手，限2日嘗鮮

2019-02-23 11:43

搶攻228連假出遊潮 花蓮海洋公園祭228元優惠

2019-02-23 11:42

發票有4、0連號 228連假玩六福村「只要299」

2019-02-23 11:28

把午夜星空變成蝴蝶翅膀 梵克雅寶浪漫迎春

2019-02-23 11:24

布萊德利庫柏奧斯卡戰袍亮點 小王子腕表將上網義賣

2019-02-23 10:12

米蘭時裝周／可愛優雅都想要 TODS秋冬讓人好貪心

2019-02-23 08:45

秀前彩排為老佛爺默哀 甜美Gigi哭到臉腫腫

2019-02-23 08:41

米蘭時裝周／型男設計師第一場秀 BV編織出新態度

2019-02-23 06:38

台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08

蘇富比香港春拍 端出趙無極 NIGO珍藏

2019-02-22 23:16

米其林二星主廚3月7日至9日 客座台北文華東方

2019-02-22 22:58

NYX彩妝新品「狠炫耀」！變裝皇后彩妝師Miss Fame教你玩色

2019-02-22 20:42

搶拎BURBERRY新包款 潔西卡崔斯坦街拍很有戲

2019-02-22 19:56

繼台鐵之後 日本大阪地鐵車站翻新設計也挨轟沒品味

2019-02-22 19:54

一手無法掌握超大扭蛋！迪士尼公主限定店排隊就等玩它

2019-02-22 19:28

集1點賺1元！中華電信Hami Point教你怎麼省錢

2019-02-22 18:49

陳柏霖樂當藝術總監 在聯名帽款繡上個人密碼

2019-02-22 17:51

台灣人為什麼獨鍾遊輪？主要原因竟是「懶」

2019-02-22 17:40

超商咖啡變貴了！「全家」4款冰拿鐵2/27起漲5元

2019-02-22 17:22

挑戰冬日嚴寒極地！羅杰杜彼與倍耐力新作超酷

2019-02-22 17:20

不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了 麵還漲10元

2019-02-22 17:05

「金秘書」朴敏英登台花絮 最後畫面要定格啊！

2019-02-22 16:50

超過60年未展出的藏品！LV基金會這檔展覽值得一看

2019-02-22 16:41

開賣首日票房達千萬！快跟上這波《鐘樓怪人》音樂潮

2019-02-22 14:56

六福村揪遊客愛動物 捐40連號發票享299元入園

2019-02-22 13:48

花漾女孩春日旅遊怎麼搭 maje新品發表就是參考書

2019-02-22 13:13

大陸遊不只是銀髮族首選 運動主題旅遊挑戰極限

2019-02-22 12:59

日本唐吉訶德發起「環太平洋」計劃！將來台展店與全家合作

2019-02-22 12:26

T恤也能穿出時尚感 小S：秘訣是袖口反摺、二色疊穿

2019-02-22 12:21

台北福華餐飲全面優惠！自助餐4人同行1人免費

2019-02-22 11:00

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

2019-02-22 10:23

米蘭時裝周／不搭才叫搭 Emporio Armani展現隨心自我

2019-02-22 09:55

米蘭時裝周／把牙膏背出門 Moschino搞怪無極限

2019-02-22 09:19

獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39

米蘭時裝周／超模卡拉跩秀PRADA 正妹姐姐現身支持

2019-02-22 08:21
看更多

熱門文章

電費暴增4倍變1萬6 查電表才知是這項電器故障

2019-02-22 17:34

機場捷運3月起 深夜增開4班往機場班次

2019-02-22 15:14

不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了 麵還漲10元

2019-02-22 17:05

2019全台花季大爆發 北中南7大精采花季懶人包

2019-02-22 15:46

好市多電池遭批「電器殺手」 專家這麼說

2019-02-22 19:44

吳德榮：降雨範圍擴大 下半天中部也轉濕冷

2019-02-23 07:37

登機證印的一定是登機時間？網友悲劇了

2019-02-23 11:36

月經沒來到婦產科檢查 醫師口無遮攔戲謔讓她氣炸

2019-02-22 18:09

麻疹接觸者未落實自主監控 男大生竟趴趴走

2019-02-22 21:11

影／2019台灣燈會有多美？這支影片萬人爆讚

2019-02-22 14:16

台灣人為什麼獨鍾遊輪？主要原因竟是「懶」

2019-02-22 17:40

國中女學生跑百米後想吐 醫師檢查發現禍因是空汙

2019-02-22 22:26

六福村揪遊客愛動物 捐40連號發票享299元入園

2019-02-22 13:48

李鴻源：高鐵雲林段 地層下陷6.6公分

2019-02-23 00:50

10年老車淘汰 研議取消年限+補助換新車

2019-02-23 00:50

走100公尺都困難 男子罕見兩腿血管栓塞

2019-02-22 14:55

佛心公司8年沒補過班 颱風直接宣布放假

2019-02-22 15:04

日本合格草莓 到台灣卻被退運的原因為何？

2019-02-22 14:22

超商咖啡變貴了！「全家」4款冰拿鐵2/27起漲5元

2019-02-22 17:22

睽違近40年 全球最大蜜蜂再現蹤跡、體型是一般蜜蜂4倍

2019-02-22 18:06

23日周六補班不憂鬱！這幾家咖啡「買一送一」

2019-02-19 17:37

擔心不能換貨 8成電子發票交易被要求列印紙本

2019-02-22 16:22

用路人注意！防落石中橫公路即起至3月1日夜間預警性封閉

2019-02-22 16:53

一手無法掌握超大扭蛋！迪士尼公主限定店排隊就等玩它

2019-02-22 19:28

全聯工讀生好心幫結帳 竟遭奧客用整串衛生紙砸臉

2019-02-23 11:34

台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08

今日星座運勢／牡羊新事物帶新氣象 合作小心謹慎

2019-02-23 00:00

羊肚菌中毒致死 毒物醫推測：死於假羊肚菌

2019-02-22 19:21

乳房X光攝影檢查好痛？ 專家傳授防「奶奶」抗議秘訣

2019-02-22 15:55

繼台鐵之後 日本大阪地鐵車站翻新設計也挨轟沒品味

2019-02-22 19:54

確診麻疹男大生 曾逛台北燈會

2019-02-22 23:40

東南亞麻疹疫情拉警報 我國麻疹確診個案創5年新高

2019-02-22 21:00

華南雲雨區東移 晚起降雨機率增

2019-02-23 08:55

怒批交通部成「小黃打手」 小客車租賃業揚言街頭抗爭

2019-02-22 15:22

【上學學什麼】諶淑婷／長大不是只有快樂的事

2019-02-23 06:00

翁啟惠團隊最新專利 從蛋製造出效果更佳的流感疫苗

2019-02-23 11:58

【春節餘韻】方齊／我和荷蘭孩子過新年

2019-02-23 06:00

雪霸山林火警清出260餘袋垃圾 徵志工揹下山

2019-02-22 14:23

鯉魚潭水庫春耕用水進高峰 水利署：盡全力調配

2019-02-23 05:52

補班日 勞動部：雇主不需給付加班費

2019-02-23 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top