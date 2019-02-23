微型藝術航海夢 Dupont世界領航者系列揚帆

2019-02-23 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台灣是世界百大島嶼之一，雖然大部分人因為傳統教育的緣故都跟海洋有點陌生，但徜徉在我們四周的海洋上是許多人的夢想，尤其是曾經來到這裡的荷蘭或葡萄牙等歐洲國家的旅行者。在世界旅行風潮崛起的大航海時代，S.T. Dupont創始人Simon Tissot Dupont，以皮具工作坊起家，他所製作具有客製化細節設計與個性字母的時尚旅行箱，隨即成為歐洲菁英們必備的配件，包括拿破崙三世和尤金妮皇后都是忠實客戶。