微型藝術航海夢 Dupont世界領航者系列揚帆
台灣是世界百大島嶼之一，雖然大部分人因為傳統教育的緣故都跟海洋有點陌生，但徜徉在我們四周的海洋上是許多人的夢想，尤其是曾經來到這裡的荷蘭或葡萄牙等歐洲國家的旅行者。在世界旅行風潮崛起的大航海時代，S.T. Dupont創始人Simon Tissot Dupont，以皮具工作坊起家，他所製作具有客製化細節設計與個性字母的時尚旅行箱，隨即成為歐洲菁英們必備的配件，包括拿破崙三世和尤金妮皇后都是忠實客戶。
延續深植品牌DNA的旅行藝術（Art of Traveling）概念，S.T. Dupont於2019年隆重推出全新世界領航者系列「 Seven Seas」，名稱沿用自19世紀以來的概念，統稱北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、印度洋、南冰洋以及北冰洋於一，代表自由冒險與夢想，以木船、夾板、航海結以及用於導航和定向的儀器的海洋指南針為設計靈感，推出全系列包括煙具收藏組和筆具收藏組。S.T. Dupont以數位印刷手法，讓天然木材呈現出真正樹皮的效果。微型橡木船是在法國的工坊以數位切割機器Marquetery裁切，經工匠手工打磨和上漆，呈現完美光澤與紋理。收藏組附鋼珠筆芯與裁紙刀，鋼筆可轉換為鋼珠筆使用。煙具收藏組則包括經典的LIGNE 2打火機與雪茄戳孔器。
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