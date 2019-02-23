櫻花不只用「看」的！日本賞櫻創新3體驗

2019-02-23 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



誰說一定要「賞」櫻！旅遊業者推出東京體驗式的花遊行程，可以「划」進櫻花林，或者走進時光隧道，自己手做櫻花點心。

根據「日本氣象協會」的開花日期預報，最受國人喜愛的東京地區可望於3月25日迎來櫻花勝放，隨著花期即將進入倒數一個月，現在正是開始規畫賞櫻之旅的最佳時機。

Airbnb推出的3大獨家私房行程，打破拍照打卡、櫻花樹下野餐的賞櫻模式。例如「划船賞櫻」，暗夜穿梭江戶古河道，創造獨有的賞櫻視角。划獨木舟穿梭在車水馬龍的東京都心，光想就神奇，在這個近3小時的奇幻之旅中，於16世紀的江戶古河道泛舟，從另一個角度欣賞東京街景。櫻花祭期間，划過兩岸滿布櫻花的河道，也是獨家賞櫻體驗！水上之旅最後將會抵達晴空塔，用東京第一高塔的美麗夜景，為旅程劃下完美句點。

另一場「櫻花料理課程」，可以自製超吸睛櫻花便當或絕美和菓子。東京在地達人Mai，在櫻花季期間推出限定體驗，教你如何將美美的櫻花融入精美日式糕點之中；課程結束後，Mai還會招待一碗道地抹茶，盡享櫻花之美。

如果想在櫻花樹下來場夢幻野餐，那就不能錯過Hime超受歡迎的卡哇伊花壽司體驗。旅日近30年的台灣人Hime，以中文說明壽司製作過程，櫻花祭期間，還可以選擇櫻花裝飾，或是設計專屬的櫻花圖騰壽司便當。