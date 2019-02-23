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全球首次！台澳米其林三星聯手，限2日嘗鮮

2019-02-23 11:43聯合報 記者羅建怡╱即時報導

全球首次中式米其林的三星雙鉅獻，來自君品酒店頤宮（去年獲頒全球第5家米其林三星中餐廳），聯手澳門唯一連續6年榮獲米其林三星殊榮新葡京酒店8餐廳共同客座。這場頂級中餐星饗宴僅限3月8日、3月9日兩日，午/晚宴每位12,800+10%。

來自新葡京酒店8 餐廳的行政總廚謝錦松，擁有逾50年酒店餐飲經驗，曾獲香港中華廚藝學院邀請出任「南方菜的首席講師」，培訓和指導餐飲業界的專業及優秀人才。君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強則是道地的廣東人，12歲從餐廳學徒做起，除了最道地傳統廣東料理，也運用創意將中國各大菜系融和創新；另一位行政主廚陳泰榮來自澳門，擅長正統的粵菜料理。

兩地三星主廚聯手，推出系列頂級中餐美味，例如菜單上的「豉蒜蒸龍膽石斑件佐蘆筍」，選用有「石斑王」之稱的龍膽石斑，肉質彈牙緊實，搭配糖脆豆豉與金黃炸蒜，豉味與蒜味搭配鮮魚，齒頰留香。

另一道「黃金雪花牛」則是8餐廳的皇牌菜式。美國安格斯牛小排與混合多種材料的醬汁慢燉6小時，降低牛肉的羶味，讓肉質更細嫩；燉煮後的牛小排外層再沾炸漿，炸至金黃色，外脆內嫩，佐以混和陳皮、鹹檸檬的醬汁，中和了牛肉的肥膩感，伴以代表澳門花卉「蓮花」的莖部蓮藕，並澆上以桂花制成的桂花糖，不同食材相互搭配，擺盤也擺出了寓意吉祥的「8」。

其他菜色還包括松茸竹笙釀官燕清雞湯、古法焗蟹蓋子、米皇襯鮮蔬、鮑魚雞粒瑤柱炆飯，以及甜品杏仁糕佐黑芝麻冰淇淋、鮮奶燉桃膠。

米其林星耀宴

日期：2019/3/8~09(午/晚宴)

價格：每位12,800+10%

地點：台北市承德路一段3號17樓 頤宮中餐廳

電話：02-2181-9999轉頤宮

黃金雪花牛。圖／雲朗觀光集團提供
黃金雪花牛。圖／雲朗觀光集團提供
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蒜豉蒸龍膽石斑件佐蘆筍。圖／雲朗觀光集團提供
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澳門新葡京酒店8餐廳行政總主廚謝錦松，率領團隊來台客座。圖／雲朗觀光集團提供
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