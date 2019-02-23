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把午夜星空變成蝴蝶翅膀 梵克雅寶浪漫迎春

2019-02-23 11:24聯合報 記者孫曼╱即時報導

根據傳統的曆法，過完春節，接著就可準備迎接春天的到來；近幾年來氣候異常、更加快了起溫暖和起來的步伐。一直以大自然中四季遞嬗之美與豐富生意為靈感的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今年特地推出全新的Two Butterfly全系列共戒指、耳環、吊墜共4件新作，以翩翩靈動的蝴蝶迎接春季。

蝴蝶一直是梵克雅寶著名的靈感繆思，自1906年起透過木材、彩漆、琺瑯、 珍珠貝母或珍稀寶石，將梵克雅寶的花園點綴得繽紛活潑。Two Butterfly系列以往也曾推出過粉紅或嫩黃等不同彩色寶石作品，今年的指間戒與耳環首度運用打磨光滑的午夜藍調青金石，其灑滿黃鐵礦的點點星輝如同繁星滿佈的夜空，是最迷人的特色。為烘托青金石之美，梵克雅寶也特地選用金黃色澤K金與無瑕美鑽配襯，雕琢出蝴蝶輕盈停佇的姿態。

而單隻蝴蝶的鑲鑽戒指與吊墜，也延續不對稱設計的美學，蝴蝶以略微傾斜的角度置放，身段優美。鑲嵌美鑽的蝴蝶更細心活用三種寶石鑲嵌技巧打造：珠式鑲嵌用以勾勒鋪鑲圖案，蝴蝶身軀的馬眼形切割鑽石則以爪鑲技術製作， 最後戒指和吊墜上的美鑽均以密鑲方式鑲嵌，透過精湛工藝與鑽石光芒流動，呈現蝴蝶的靈動，也為梵克雅寶的蝴蝶家族再添新意。

梵克雅寶Two Butterfly Between the Finger Rin...
梵克雅寶Two Butterfly Between the Finger Ring指間戒，黃K金與白K金鑲嵌鑽石與青金石，66萬元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Two Butterfly吊墜，黃K金與白K金鑲嵌鑽石，44萬9,000...
梵克雅寶Two Butterfly吊墜，黃K金與白K金鑲嵌鑽石，44萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
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工匠於金質底座上進行珠寶加工，製作蝴蝶靈動姿態。圖／梵克雅寶提供
工匠於金質底座上進行珠寶加工，製作蝴蝶靈動姿態。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶所典藏約1970年代的蝴蝶胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶所典藏約1970年代的蝴蝶胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶所典藏約1970年代的蝴蝶胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶所典藏約1970年代的蝴蝶胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Two Butterfly戒指，黃K金與白K金鑲嵌鑽石，44萬9,000...
梵克雅寶Two Butterfly戒指，黃K金與白K金鑲嵌鑽石，44萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶1975年創作的斑蝶胸針。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶1975年創作的斑蝶胸針。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Two Butterfly耳環，黃K金與白K金鑲嵌鑽石與青金石，66萬元...
梵克雅寶Two Butterfly耳環，黃K金與白K金鑲嵌鑽石與青金石，66萬元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶於2004年創作的Kikumakie蒔繪蝴蝶胸針。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶於2004年創作的Kikumakie蒔繪蝴蝶胸針。圖／梵克雅寶提供
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青金石經細心手工打磨，散發美麗的午夜藍光芒。圖／梵克雅寶提供
青金石經細心手工打磨，散發美麗的午夜藍光芒。圖／梵克雅寶提供
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