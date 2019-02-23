把午夜星空變成蝴蝶翅膀 梵克雅寶浪漫迎春

2019-02-23 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



根據傳統的曆法，過完春節，接著就可準備迎接春天的到來；近幾年來氣候異常、更加快了起溫暖和起來的步伐。一直以大自然中四季遞嬗之美與豐富生意為靈感的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），今年特地推出全新的Two Butterfly全系列共戒指、耳環、吊墜共4件新作，以翩翩靈動的蝴蝶迎接春季。

蝴蝶一直是梵克雅寶著名的靈感繆思，自1906年起透過木材、彩漆、琺瑯、 珍珠貝母或珍稀寶石，將梵克雅寶的花園點綴得繽紛活潑。Two Butterfly系列以往也曾推出過粉紅或嫩黃等不同彩色寶石作品，今年的指間戒與耳環首度運用打磨光滑的午夜藍調青金石，其灑滿黃鐵礦的點點星輝如同繁星滿佈的夜空，是最迷人的特色。為烘托青金石之美，梵克雅寶也特地選用金黃色澤K金與無瑕美鑽配襯，雕琢出蝴蝶輕盈停佇的姿態。