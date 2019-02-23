開學囉！「神奇小物」打造個性化私密小窩

2019-02-23 13:40 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



年後轉職潮及大專院校開學季，無論租屋族布置個性化住處，或是房東打造搶手出租屋，如何在有限空間打造理想住處都是一大考驗，建議桌椅和照明工具宜挑選機能性產品，以符合自己需求，自己燒開水喝如果沒有濾水器，可以準備具有濾心的保溫瓶，即使在外租屋一樣能喝到好水。

在外要住得舒服，家具不能將就，尤其是關鍵家具，功能和品質都要兼顧。書桌、椅子等朝夕相處的重點家具，與其將就房東附設舊品 ，不如挑選適合自己的款式；針對桌面上電腦、檯燈、手機等電源線凌亂難以整理，特力屋建議，可選擇多用途書桌，因為這樣的書桌具備強大收納機能，設計側掀及後掀式隱藏收納空間，並內建三孔及USB插座，各種電線都能收的無影無蹤。

可當組成工作桌和簡易櫥櫃的韓國Speed Rack角鋼層架，售價2490至3190元。 圖／特力屋提供 分享 facebook

桌上型升降桌 維持正確坐姿

長時間坐在電腦前容易造成身體痠痛，適時的站立有助於緩解身體負擔，特力屋建議，可利用桌上型升降桌隨需求改變螢幕高度，不僅可調整為站立使用高度，坐著使用也可作為螢幕增高架，維持正確坐姿。

挑選書桌還有材質安全上需注意，坊間有些書桌使用來路不明劣質板材，可能釋放出對身體有害氣味，木質家具宜注意挑選板材，甲醛釋出量低的，較能維護使用者安全。

座椅有氣壓棒 既舒適又安全

挑座椅不是坐得舒服就好，升降用的氣壓棒更是影響安全的關鍵，品質不佳可能有爆炸或刺穿椅面之虞，特力屋建議，挑選升降式座椅符合BIFMA（美國辦公家具製造商協會） 氣壓棒安全標準，可為自己使用上的安全把關。

時尚LED護眼檯燈，特價2788元。 圖／特力屋提供 分享 facebook

大學生回到宿舍要挑燈夜讀，上班族可能還有公文帶回家辦公，租屋處的閱讀照明不是只要會亮，更要有彈性，可調亮度才是真舒適。通常租屋處所附燈具往往僅具基本照明效果，但不敷閱讀使用，依CNS「室內工作場所照明」國家照度標準，室內閱讀燈光照度應達500 lux（照度單位）以上，外宿族建議可在書桌加強檯燈、立燈等燈具補足。

檯燈要可調亮度 照出最舒適光線

居家環境照明及各自對亮度的感受不同，檯燈過亮、過暗都會造成不適，建議選擇具可調亮度、色溫的功能，因應習慣及環境光源調整最舒適的照明；此外，因應手機無線充電逐漸普及，市面上也有具Qi無線充電功能檯燈，少條充電線，讓桌面更清爽，讀書能更專心。

可拆式組合層架 搬家移動更方便

自行為租屋添購家具往往有搬家時帶不走的困擾，建議租屋族選擇可靈活拆裝的組合式層架，不僅便於日後搬移，更可依需求調整層架高度及續接組合，打造適合空間的家具。特力屋表示，例如韓國製Speed Rack角鋼層架系列，採卡扣組裝設計，完全無須螺栓、螺絲，用膠槌即可快速組合、拆卸，輕鬆完成組裝，並可隨時依需求調整層板高度，單層平均荷重更可達100公斤；此外，Speed Rack角鋼層架不僅可互相連結固定，利用層板銜接更可架構出工作桌，空間運用更靈活。

可使水質純淨，又能泡茶的竹炭陶醒水芯隨身瓶，售價1280元。 圖／JIA Inc提供 分享 facebook

當住的問題搞定之後，即使在租屋處不開火煮飯，也還是要燒開水來喝，有些租屋族會準備電熱水瓶或是電茶壺，但如果房東沒有準備濾水器，又不想只是喝燒開的自來水，想要喝到更純淨的水 ，不妨選擇具有竹炭陶醒水芯，能調節水中微量元素和酸鹼值，吸附水中雜質並使水質軟化的隨身瓶 ，好處是可以讓水質口感更加甘美順口，其中的保溫效果還可以減少電熱水瓶的使用。