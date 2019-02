布萊德利庫柏奧斯卡戰袍亮點 小王子腕表將上網義賣

2019-02-23 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



身為瑞士鐘表IWC品牌大使的布萊德利庫柏(Bradley Cooper)今年首度自編自導自演的《一個巨星的誕生》共入圍包括最佳影片與最佳男主角等在內8項2019年奧斯卡大獎,並將於2月24日舉辦的頒獎典禮上與女神卡卡一起演出。在這樣重要的人生時刻,他已經宣布將配戴IWC的腕表,並將在會後把這枚具有重大意義的腕表捐出義賣。今年第四度入圍奧斯卡最佳男主角的他呼聲極高,若有獲獎腕表價值自然不在話下。

布萊德利庫柏這次將配戴的一枚大型飛行員全球唯一特別腕表(Big Pilot’s Watch Single Piece),表背鐫刻《小王子》圖案及作者安東尼聖修伯里在書中的名言:「It is only with the heart that one can see rightly.」(只有用心看才能洞察一切。)這枚腕表將於2月22日起至3月4日止於蘇富比網上拍賣公開競標,起標價16,000美元(約49萬台幣);拍賣收益將全數捐予安東尼聖艾修伯里青少年基金會(Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation)。當然,腕表也會附上布萊德利庫柏本人的親筆簽名。