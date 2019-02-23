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布萊德利庫柏奧斯卡戰袍亮點 小王子腕表將上網義賣

2019-02-23 10:12聯合報 記者孫曼╱即時報導

身為瑞士鐘表IWC品牌大使的布萊德利庫柏（Bradley Cooper）今年首度自編自導自演的《一個巨星的誕生》共入圍包括最佳影片與最佳男主角等在內8項2019年奧斯卡大獎，並將於2月24日舉辦的頒獎典禮上與女神卡卡一起演出。在這樣重要的人生時刻，他已經宣布將配戴IWC的腕表，並將在會後把這枚具有重大意義的腕表捐出義賣。今年第四度入圍奧斯卡最佳男主角的他呼聲極高，若有獲獎腕表價值自然不在話下。

布萊德利庫柏這次將配戴的一枚大型飛行員全球唯一特別腕表（Big Pilot’s Watch Single Piece），表背鐫刻《小王子》圖案及作者安東尼聖修伯里在書中的名言：「It is only with the heart that one can see rightly.」（只有用心看才能洞察一切。）這枚腕表將於2月22日起至3月4日止於蘇富比網上拍賣公開競標，起標價16,000美元（約49萬台幣）；拍賣收益將全數捐予安東尼聖艾修伯里青少年基金會（Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation）。當然，腕表也會附上布萊德利庫柏本人的親筆簽名。

這枚大型飛行員全球唯一特別腕表，採18K5N紅金表殼深藍色表盤，並搭載具有7日動力儲存功能的IWC自製51111機芯。

布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，起標價約49萬...
布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，起標價約49萬元。圖／IWC提供
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布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，起標價約49萬...
布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，起標價約49萬元。圖／IWC提供
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布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，表背鐫刻《小王...
布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，表背鐫刻《小王子》圖案及作者安東尼聖修伯里在書中的名言：「It is only with the heart that one can see rightly.」圖／IWC提供
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布萊德利庫柏將於奧斯卡典禮上配戴一枚大型飛行員全球唯一特別腕表，並於蘇富比網上拍...
布萊德利庫柏將於奧斯卡典禮上配戴一枚大型飛行員全球唯一特別腕表，並於蘇富比網上拍賣這枚腕表。圖／IWC提供
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IWC品牌大使布萊德利庫柏。圖／IWC提供
IWC品牌大使布萊德利庫柏。圖／IWC提供
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布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，起標價約49萬...
布萊德利庫柏將配戴出席奧斯卡頒獎典禮的大型飛行員全球唯一特別腕表，起標價約49萬元。圖／IWC提供
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義賣瑞士蘇富比
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