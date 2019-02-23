秀前彩排為老佛爺默哀 甜美Gigi哭到臉腫腫

2019-02-23 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌FENDI日前在米蘭時裝周發表秋冬系列，由於這是老佛爺卡爾拉格斐生前所操刀的最後一系列作品，備受矚目，現場也擠滿了看秀的來賓爭相一睹這個別具意義的系列。

這場秀不只台上精彩，台下也充滿感人故事。據了解，從3歲開始就跟卡爾拉格斐一起工作的Fendi家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi，除了在這次獨自謝幕的時候強忍淚水之外，早在秀前的彩排時刻就已經和走秀的模特兒、工作人員等哭成一團。每一季幾乎都會為FENDI走秀的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），這次也沒有缺席，彩排時她與眾人一起為老佛爺默哀，哭得非常傷心，這也是為什麼她在昨天幾場秀中眼睛看起來都腫腫的。

和老佛爺有多次合作經驗的吉吉哈蒂德，日前也在IG上寫下懷念的文字，她表示世界上不會再有另一個卡爾拉格斐，也很感謝他一直以來的提攜和信任，「卡爾，我會想念你難以言喻的存在，今天我感到非常悲傷，但也感受到如此多的愛，欽佩和感激。對於他心愛的親朋好友們，以及他最喜歡的女孩Choupette（老佛爺的愛貓），我的心與你同在。我曾經真的很不希望這一天會到來，安息吧卡爾國王。」