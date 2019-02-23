米蘭時裝周／型男設計師第一場秀 BV編織出新態度

2019-02-23 06:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



2019秋冬時裝周，時尚品牌Bottega Veneta在米蘭知名景點和平門（義大利語Porta Sempione）旁打造了一座像是溫室般的透明建築，新任創意總監Daniel Lee的作品，為米蘭時裝周注入一股嶄新氣象與活力。

年僅32歲的Daniel Lee，入主Bottega Veneta後的處女作為早秋系列，當時只釋出型錄並沒有辦秀，這次秋冬男女裝系列則是他第一場時裝秀展演。總共44套作品定調為「向自由、個性表達與感性致敬」，可以明顯感受到本季設計在剪裁與面料的搭配拿貼恰到好處，在充滿簡約未來感的材質和輪廓中，不時又能見到許多細節巧思，像是在厚重的外套袖口與領口露出輕薄的內搭透膚紗上衣，或是讓看似貼身優雅的洋裝外罩不規則挖空設計的洋裝，以疊穿的方式展現色彩與布料層次的拼接樂趣。低胸貼身的設計卻又搭配高領包覆頸部，皮革、機能性面料外套則以蓬蓬袖和抽繩束腰細節點綴甜美運動風，大衣下擺的百褶與花苞裙擺也透過直身線條和分量感交錯混合出獨特性格。