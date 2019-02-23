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台旅客赴新加坡人數創新高！今年還有「2大新亮點」

2019-02-23 00:08聯合報 記者陳睿中╱即時報導

新加坡旅遊局宣佈，2018年全球旅客造訪新加坡人次共1,850萬，較去年同期成長6.2％；旅遊收益也達到271億新幣（約新台幣6,167億），較去年同期成長1%，均為歷史新高。

新加坡旅遊局表示，新加坡本身即擁有許多旅遊優勢，同時也透過各種熱門議題，宣傳新加坡特色，例如2018年「金川會」選定新加坡為舉行地點，展現新加坡高度安全性優勢及擁有高階級國際會議的承辦能力。另外2018年以新加坡為背景的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》熱潮席捲全球，也藉由電影風潮，將新加坡在地文化、知名景點、特色美食、夜生活體驗成功推廣至全球。

在2019年，星國值得期待的亮點包括有「設計‧烏節」以及「星耀樟宜」兩大主題。位於繁華的烏節路的設計‧烏節，於今年初正式開幕，匯聚60個新加坡原創品牌，涵蓋服裝、時尚、美食等購物元素，成為嶄新的多功能空間。而星耀樟宜」，則是意指今年即將擴建完工的樟宜機場。不僅擁有充滿現代感的設計，還提供一站式的便捷服務，包括室內花園、娛樂休閒、酒店、以及超過280家餐飲和零售商店，其中，更有日本海外第一家精靈寶可夢（Pokemen Go）中心，還有東南亞最大的Nike專賣店進駐。

新加坡旅遊局也表示，2018年共有近42.3萬名台灣旅客造訪新加坡，較去年同期成長7%，也是自1997年以來的新高。期望能持續開發更多豐富的旅遊產品，提升台灣旅客在新加坡的深度旅遊體驗。

濱海灣花園為新加坡著名觀光景點之一。圖／新加坡旅遊局提供
濱海灣花園為新加坡著名觀光景點之一。圖／新加坡旅遊局提供
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