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NYX彩妝新品「狠炫耀」！變裝皇后彩妝師Miss Fame教你玩色

2019-02-22 20:42聯合報 記者陳立儀╱即時報導

來自LA的彩妝品牌NYX Professional Makeup，向來以大膽玩色著稱，今年推出全新的超持久不斷電特霧遮瑕棒、蜜粉、粉餅及「狠炫耀」彩妝系列，特別邀請身兼變裝皇后的彩妝大師Miss Fame來台，示範QUEEN級彩妝技巧，除了高遮瑕又有透亮感的底妝之外，Miss Fame更運用NYX Professional Makeup專業後台狠炫耀調色盤、狠炫耀亮片調色盤及狠炫耀唇釉，打造酷帥性感的藍黑色系煙燻妝。

Miss Fame本名KurtisDam－Mikkelsen，曾在知名時尚彩妝師Pat McGrath旗下學習，並與PRADA、Versace、 Tommy Hilfiger等品牌合作。2015年，Miss Fame參加了曾獲艾美獎肯定的《RuPaul’s Drag Race（魯保羅變裝皇后秀）》第7季，精湛的表現創下高知名度與人氣指數，使她成為第一位登上時尚雜誌《Vogue》的變裝藝術家，隨之更被《OUT》雜誌被選為全球年度百大LBGT代表人物。此外，Miss Fame也在CBS、PIX11、Cosmopolitan、Mashable, The Huffington Post等媒體上分享美妝技巧，她個人的YouTube頻道至今擁有超過50萬名訂閱者。

本次來台為NYX Professional Makeup新品示範妝容，Miss Fame以黑灰色系的箔金眼影霜、專業後台百變玩味16色眼影盤在眼窩大面積打底，並於睫毛根部加強濃烈感，接著用小型刷具沾取穩扎穩打亮片打底膠按壓在眼窩中部，最後疊上閃眼的專業後台狠炫耀調色盤，深灰色亮片感的眼影同樣要用輕輕按壓的手法，讓亮粉均勻服貼不飛粉；配合煙燻妝，上下眼線要稍微暈開，並且再次疊上一層同色系眼影，眉毛建議用染眉膏刷出自然眉型即可。

在底妝方面，Miss Fame先用NYX Professional Makeup全面控制超親膚妝前乳以粉底刷打底，同時在雙唇塗上專業後台保養唇油，接著用專業後台圓頭斜角粉底刷將粉底液以畫C字型的手法輕拍上妝，需要遮瑕的部位可重複加強；雙頰運用變裝皇后界流行的「烘焙（Baking）」手法，大面積刷上淺蜜桃色腮紅。最後，Miss Fame選擇了藍黑色的NYX Professional Makeup狠炫耀唇釉，讓整體妝感更一致。

Miss Fame提醒，這類視覺感濃烈的眼妝和唇妝一定要有耐心地慢慢來，注意對稱與邊緣修飾，並且小心不要讓深色眼影沾到臉上，破壞底妝的乾淨。

3月1日上市的NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧遮瑕棒高達24款色選，除了各種膚色遮瑕之外，也可做為修容或打亮，超持久不斷電特霧粉餅也有24色，專業後台保養唇油新推出透粉、莓果、薰衣草和、透藍等4款新色，可單獨使用或做為唇妝前的保養打底；共9色的高閃度珠光狠炫耀唇釉及結合乳霜質地閃耀亮片的專業後台狠炫耀調色盤、狠炫耀亮片調色盤則將於4月12日開賣。

變裝皇后彩妝大師Miss Fame來台，為NYX Professional Ma...
變裝皇后彩妝大師Miss Fame來台，為NYX Professional Makeup示範QUEEN級彩妝技巧。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧粉餅多達24色。圖...
NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧粉餅多達24色。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup狠炫耀亮片調色盤，售價600元，共...
NYX Professional Makeup狠炫耀亮片調色盤，售價600元，共3款。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup狠炫耀唇釉，售價360元，共9色。...
NYX Professional Makeup狠炫耀唇釉，售價360元，共9色。圖／NYX提供
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Miss Fame打造藍灰色系閃眼煙燻妝。圖／NYX提供
Miss Fame打造藍灰色系閃眼煙燻妝。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup專業後台狠炫耀調色盤，售價1,18...
NYX Professional Makeup專業後台狠炫耀調色盤，售價1,180元。圖／NYX提供
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變裝皇后彩妝大師Miss Fame來台，為NYX Professional Ma...
變裝皇后彩妝大師Miss Fame來台，為NYX Professional Makeup示範QUEEN級彩妝技巧。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧遮瑕棒多達24色。...
NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧遮瑕棒多達24色。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧遮瑕棒，售價360...
NYX Professional Makeup超持久不斷電特霧遮瑕棒，售價360元，共24色。圖／NYX提供
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NYX Professional Makeup狠炫耀系列將於4月12日開賣。圖／...
NYX Professional Makeup狠炫耀系列將於4月12日開賣。圖／NYX提供
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