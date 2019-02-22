NYX彩妝新品「狠炫耀」！變裝皇后彩妝師Miss Fame教你玩色

2019-02-22 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



來自LA的彩妝品牌NYX Professional Makeup，向來以大膽玩色著稱，今年推出全新的超持久不斷電特霧遮瑕棒、蜜粉、粉餅及「狠炫耀」彩妝系列，特別邀請身兼變裝皇后的彩妝大師Miss Fame來台，示範QUEEN級彩妝技巧，除了高遮瑕又有透亮感的底妝之外，Miss Fame更運用NYX Professional Makeup專業後台狠炫耀調色盤、狠炫耀亮片調色盤及狠炫耀唇釉，打造酷帥性感的藍黑色系煙燻妝。

Miss Fame本名KurtisDam－Mikkelsen，曾在知名時尚彩妝師Pat McGrath旗下學習，並與PRADA、Versace、 Tommy Hilfiger等品牌合作。2015年，Miss Fame參加了曾獲艾美獎肯定的《RuPaul’s Drag Race（魯保羅變裝皇后秀）》第7季，精湛的表現創下高知名度與人氣指數，使她成為第一位登上時尚雜誌《Vogue》的變裝藝術家，隨之更被《OUT》雜誌被選為全球年度百大LBGT代表人物。此外，Miss Fame也在CBS、PIX11、Cosmopolitan、Mashable, The Huffington Post等媒體上分享美妝技巧，她個人的YouTube頻道至今擁有超過50萬名訂閱者。

本次來台為NYX Professional Makeup新品示範妝容，Miss Fame以黑灰色系的箔金眼影霜、專業後台百變玩味16色眼影盤在眼窩大面積打底，並於睫毛根部加強濃烈感，接著用小型刷具沾取穩扎穩打亮片打底膠按壓在眼窩中部，最後疊上閃眼的專業後台狠炫耀調色盤，深灰色亮片感的眼影同樣要用輕輕按壓的手法，讓亮粉均勻服貼不飛粉；配合煙燻妝，上下眼線要稍微暈開，並且再次疊上一層同色系眼影，眉毛建議用染眉膏刷出自然眉型即可。

在底妝方面，Miss Fame先用NYX Professional Makeup全面控制超親膚妝前乳以粉底刷打底，同時在雙唇塗上專業後台保養唇油，接著用專業後台圓頭斜角粉底刷將粉底液以畫C字型的手法輕拍上妝，需要遮瑕的部位可重複加強；雙頰運用變裝皇后界流行的「烘焙（Baking）」手法，大面積刷上淺蜜桃色腮紅。最後，Miss Fame選擇了藍黑色的NYX Professional Makeup狠炫耀唇釉，讓整體妝感更一致。

Miss Fame提醒，這類視覺感濃烈的眼妝和唇妝一定要有耐心地慢慢來，注意對稱與邊緣修飾，並且小心不要讓深色眼影沾到臉上，破壞底妝的乾淨。