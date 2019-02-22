搶拎BURBERRY新包款 潔西卡崔斯坦街拍很有戲

2019-02-22 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



金色釦環包款蔚為風潮，BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci在2019年春夏系列中，首度亮相TB Bag，品牌創辦人Thomas Burberry的姓名縮寫字母成為辨識細節，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain）都戴著趴趴走，搶拎新款手袋新鮮感十足。

TB Bag深獲女星、名模支持，其中街拍照最有趣的就是潔西卡崔斯坦，正在講話的她有一臉戲劇感超強的表情，左手角度還正好銜接施工警示三角錐，整張照片很有戲，她穿著駝色大衣搭襯黑色TB Bag，十足女明星的霸氣；米亞高斯（Mia Goth）、「危險系」個性女歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）也都選用了黑色的款式，米亞高斯的手拿包款俐落簡約，很有個性。