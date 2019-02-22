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搶拎BURBERRY新包款 潔西卡崔斯坦街拍很有戲

2019-02-22 19:56聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

金色釦環包款蔚為風潮，BURBERRY全球創意總監Riccardo Tisci在2019年春夏系列中，首度亮相TB Bag，品牌創辦人Thomas Burberry的姓名縮寫字母成為辨識細節，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、潔西卡崔斯坦（Jessica Chastain）都戴著趴趴走，搶拎新款手袋新鮮感十足。

TB Bag深獲女星、名模支持，其中街拍照最有趣的就是潔西卡崔斯坦，正在講話的她有一臉戲劇感超強的表情，左手角度還正好銜接施工警示三角錐，整張照片很有戲，她穿著駝色大衣搭襯黑色TB Bag，十足女明星的霸氣；米亞高斯（Mia Goth）、「危險系」個性女歌手杜娃．黎波（Dua Lipa）也都選用了黑色的款式，米亞高斯的手拿包款俐落簡約，很有個性。

吉吉哈蒂德和名模伊蓮娜（Irina Shayk）則是都選擇了焦糖色的TB Bag，詮釋出包款的帥氣幹練。TB Bag推出多種顏色、款式與尺寸，包括中型和小型包，以及腰包、信封手拿包，都搭襯TB貴金屬設計細節，包款為小牛皮、在義大利製作，附有可拆式鍊條或鉻鞣工法製成的皮革背帶，配色採用品牌傳統的黑色、焦糖、深紅、蜜金或是開心果綠，以新logoa滿版印花的襯底款則相當時髦。

吉吉哈蒂德以丹寧悠閒風搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
吉吉哈蒂德以丹寧悠閒風搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
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吉吉哈蒂德以丹寧悠閒風搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
吉吉哈蒂德以丹寧悠閒風搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
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伊蓮娜以一身諧色系搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
伊蓮娜以一身諧色系搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY腰包款式TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY腰包款式TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
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BURBERRY TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
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TB Bag是BURBERRY的重點新款。圖／BURBERRY提供
TB Bag是BURBERRY的重點新款。圖／BURBERRY提供
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米亞高斯出席Vivienne Westwood & BURBERRY聯名派對時演...
米亞高斯出席Vivienne Westwood & BURBERRY聯名派對時演繹黑色款TB Bag。圖／BURBERRY提供
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潔西卡崔斯坦在快門按下瞬間很有戲劇效果。圖／BURBERRY提供
潔西卡崔斯坦在快門按下瞬間很有戲劇效果。圖／BURBERRY提供
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伊蓮娜以一身諧色系搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
伊蓮娜以一身諧色系搭配焦糖色TB Bag。圖／BURBERRY提供
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杜娃．黎波演繹黑色款的TB Bag。圖／取自IG
杜娃．黎波演繹黑色款的TB Bag。圖／取自IG
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BURBERRY TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
BURBERRY TB Bag，價格未定。圖／BURBERRY提供
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