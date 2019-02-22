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一手無法掌握超大扭蛋！迪士尼公主限定店排隊就等玩它

2019-02-22 19:28聯合報 記者江佩君╱即時報導

大人、小孩都可以在這一圓公主夢。擁有上百種迪士尼公主周邊的「Miravivi公主的夢幻世界」期間限定店，2月22日起至4月7日在台北華山文創園區登場，活動期間免費入場。而首日開幕，首推以可扭出20公分的超大型扭蛋人氣最高，無法單手掌握的超大扭蛋落下那一刻，讓人忍不住驚呼。

「Miravivi公主的夢幻世界」現場最吸睛裝置為夢幻城堡設計的巨型扭蛋機，玩一次300元。超大型20公分扭蛋內容物有迪士尼周邊與迪士尼公主系列周邊兩種，由於實在太過吸睛，成為現場排隊高人氣。每周也有機會抽中不同大獎，首周最大獎為公主造型手提包與迪士尼大頭造型喇叭。

除了可玩扭蛋，與四周的公主大型裝置拍照外，期間限定店販售多樣迪士尼公主系列商品。活動期間現場打卡拍照可獲得限量書籤，每日限量100張。消費滿999元可獲得限量夢幻公主限定貼。

Miravivi的夢幻公主世界期間限定店

地點：台北華山文創園區 (台北市中正區八德路一段1號)

開幕時間：2月22日～4月7日

每日營業時間：平日11:00-19:30 (最後入場時間19:00)、假日10:00-19:30 (最後入場時間19:00)

Miravivi的夢幻公主世界期間限定店。記者江佩君／攝影
Miravivi的夢幻公主世界期間限定店。記者江佩君／攝影
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期間限定店有百種迪士尼公主系列周邊商品。記者江佩君／攝影
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期間限定店四周有許多迪士尼公主經典角色。記者江佩君／攝影
期間限定店四周有許多迪士尼公主經典角色。記者江佩君／攝影
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現場最高人氣的巨型扭蛋機。記者江佩君／攝影
現場最高人氣的巨型扭蛋機。記者江佩君／攝影
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小美人魚拍照裝置。記者江佩君／攝影
小美人魚拍照裝置。記者江佩君／攝影
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20公分的超大型扭蛋很吸睛。記者江佩君／攝影
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迪士尼文創北市
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