一手無法掌握超大扭蛋！迪士尼公主限定店排隊就等玩它

2019-02-22 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



大人、小孩都可以在這一圓公主夢。擁有上百種迪士尼公主周邊的「Miravivi公主的夢幻世界」期間限定店，2月22日起至4月7日在台北華山文創園區登場，活動期間免費入場。而首日開幕，首推以可扭出20公分的超大型扭蛋人氣最高，無法單手掌握的超大扭蛋落下那一刻，讓人忍不住驚呼。

「Miravivi公主的夢幻世界」現場最吸睛裝置為夢幻城堡設計的巨型扭蛋機，玩一次300元。超大型20公分扭蛋內容物有迪士尼周邊與迪士尼公主系列周邊兩種，由於實在太過吸睛，成為現場排隊高人氣。每周也有機會抽中不同大獎，首周最大獎為公主造型手提包與迪士尼大頭造型喇叭。

除了可玩扭蛋，與四周的公主大型裝置拍照外，期間限定店販售多樣迪士尼公主系列商品。活動期間現場打卡拍照可獲得限量書籤，每日限量100張。消費滿999元可獲得限量夢幻公主限定貼。

Miravivi的夢幻公主世界期間限定店

地點：台北華山文創園區 (台北市中正區八德路一段1號)

開幕時間：2月22日～4月7日