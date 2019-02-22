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集1點賺1元！中華電信Hami Point教你怎麼省錢

2019-02-22 18:49聯合報 記者陳立儀╱即時報導

點數經濟正夯，想要省錢就要學會各種集點，尤其時下許多通路的點數可以互相交換，讓點數運用更靈活。中華電信推出的Hami Point，點數如同現金、1點等於1元，除了在中華電信門市消費能快速集點之外，包括四大超商、丹堤咖啡、星巴克、KFC肯德基、摩斯漢堡、屈臣氏、威秀影城、家樂福等超過50家通路都能兌換，2月23日起連續兩個周末假日舉辦「Hami Point點數人網路打卡任務」活動，於特定地點捕獲Hami Point點數人並合照上傳就可獲得限量點數，預計將送出4萬點Hami Point。

中華電信大力推動Hami Point，申辦中華電信業務或至Booking.com、生活市集等Hami Point合作通路消費，都可以獲得Hami Point回饋，3月31日前用Hami Pay綁定指定信用卡消費，每筆還可享3% Hami Point回饋；Hami Point也與各家點數合作，可用「點數交換」的方式獲得Hami Point，目前合作夥伴包括LINE points、OPENPOINT、UUPON、PChome P幣、泰贈點、亞洲萬里通、中華航空、中國信託、聯邦銀行等。

理財專家艾蜜莉指出，理財其實並不難，就像是一種習慣，是需要時間慢慢被培養出來的，從學習點數累積開始做為理財的第一步，可以為荷包節省很多冤枉錢，「我申辦光世代網路，一次就獲得4,000點，4,000點就是4,000元，都可以過個10天了！或是平常早上都會到超商購買咖啡，將超商點數轉換成Hami Point，我就可以用Hami Point到合作通路消費，這就是一個新形態的理財模式」。

下載Hami Pay App就能將Hami Point點數隨身帶著走，可運用Hami Point折抵中華電信門市消費，買手機、配件或家電都能折抵，最高可折抵80%，還可用來折抵中華電信帳單、MOD看片金；Hami Point購物網站也有超過10萬件商品可用點數折抵。

目前Hami Point合作通路超過50家品牌，包括四大超商、星巴克、85度C、天仁茗茶、cama cafe、丹堤、遠東百貨、遠東SOGO、誠品生活、統一時代百貨、家樂福、屈臣氏、王品集團、點水樓、COLD STONE、哈根達斯、台灣大車隊、威秀影城、KKBOX、金石堂書店等，皆可以Hami Point兌點享有折價或服務；累積Hami Point點數的管道也非常多元，消費刷中華電信聯名信用卡或是於Hami Point購物滿100元贈1點，透過Hami Point官網預訂鳳凰旅遊、Booking.com、AsiaYo最高可享8%點數回饋。

2月23、24日及3月2、3日於台北信義商圈、華山文化創意產業園區、西門商圈、台北車站前廣場舉辦「Hami Point點數人網路打卡任務」，進行街頭快閃秀、發放Hami Point點數氣球，下載Hami Pay App與Hami Point點數人拍照打卡上傳個人Facebook或Instagram，並hashtag ＃HamiPoint、＃這點特有感、＃HamiPay，即可獲得限量Hami Point點數。

於中華電信「Hami Point點數人網路打卡任務」活動現場捕獲Hami Poi...
於中華電信「Hami Point點數人網路打卡任務」活動現場捕獲Hami Point點數人並拍照打卡，即可賺限量點數。圖／中華電信提供
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中華電信2月23日起連續兩個周末假日於特定地點舉辦「Hami Point點數人網...
中華電信2月23日起連續兩個周末假日於特定地點舉辦「Hami Point點數人網路打卡任務」。圖／中華電信提供
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