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台師大表演所「水•彩」3月赴陸超級劇場 推動生態永續

2019-02-22 18:37聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台灣師範大學表演所所長夏學理與國際知名生態藝術大師楊恩生等人，將於3月19日啟程前往廈門、深圳，在席設1500座位的廈門嘉庚劇院、深圳保利劇院等超級劇場，進行生態多媒體劇場「水•彩」的海外首演。

台師大表演所指出，為了推動生態永續，去（2018）年11月24、25日，留德鋼琴演奏家林娟儀博士、雲門前首席舞者吳義芳教授、金曲獎/文藝獎章得主朱雲嵩作曲家、留美張夢珍舞蹈家在夏學理所長的號召下，與生態藝術大師楊恩生教授攜手共創「水•彩」生態多媒體劇場，以生態藝術、音樂、舞蹈美學、影像、詩作的結合，精彩展現表演藝術的巧思，不但讓人驚艷，更將去年台灣縣市長大選的政治紛擾，徹底隔絕於劇場門外，讓滿場的觀眾沉浸在平靜、激動、慨嘆與感悟之中。

演出前後的熱烈反響，讓因為感動與使命而生的「水•彩」生態多媒體劇場，在喜獲17篇中英文媒體全幅報導的同時，也榮獲來自中國大陸與台灣本地的演出邀請。

「水•彩」將於3月19至25日，在廈門、深圳展開海外首演。台師大表演所表示，團隊成員除了去年的主創人馬外，更新增了曾榮獲德國Steinway Förderpreis in Münster鋼琴大賽優勝獎項的留德鋼琴演奏家童仲頤博士，以及台新藝術獎得主莫嵐蘭舞蹈家。這個鑽石組合將以「授記」、「涓滴」、「靈動」、「奔騰」、「逆變」、「孤絕」、「回光」等7段生命篇章，讓觀眾從自身的經驗串起生生不息的循環與莫測的變化。

為了讓北部的觀眾有機會在「水•彩」展開海內外巡演前，一探結合音樂、彩繪、舞蹈、劇場、多媒體的「水•彩」為何會令觀眾動容不已，3月8日（五）晚間7時30分，「水•彩」將於台師大校本部綜合大樓10樓「知音劇場」進行專場演出。

台師大表演所表示，歡迎大眾以電話索票（02-7734-5485），一起潤澤於最自然的「水•彩」中，攜手讓原生態活回來。

台灣師範大學表演所所長夏學理與國際知名生態藝術大師楊恩生等人，將於3月19日啟程...
台灣師範大學表演所所長夏學理與國際知名生態藝術大師楊恩生等人，將於3月19日啟程前往廈門、深圳，在席設1500座位的廈門嘉庚劇院、深圳保利劇院等超級劇場，進行生態多媒體劇場「水•彩」的海外首演。圖／台師大表演所提供
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台灣師範大學表演所所長夏學理與國際知名生態藝術大師楊恩生等人，將於3月19日啟程...
台灣師範大學表演所所長夏學理與國際知名生態藝術大師楊恩生等人，將於3月19日啟程前往廈門、深圳，在席設1500座位的廈門嘉庚劇院、深圳保利劇院等超級劇場，進行生態多媒體劇場「水•彩」的海外首演。圖／台師大表演所提供
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