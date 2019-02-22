陳柏霖樂當藝術總監 在聯名帽款繡上個人密碼

2019-02-22 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



陳柏霖擁有3、4百頂帽子，光是NEW ERA的帽子就超過百頂。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 陳柏霖也經常會把帽子反戴。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 日前剛從紐約時裝周參加完Tom Ford大秀的「大仁哥」陳柏霖，一回台現身即從挺拔的正裝Look轉換為潮人模式。他以藝術總監的身份，為自家潮牌(A)NOWHEREMAN與NEW ERA聯名合作帽款開賣站台，雙方合作一口氣推出10款設計，而陳柏霖帽子收藏也很驚人，光是NEW ERA的帽子就超過百頂。

陳柏霖與(A)NOWHEREMAN共同主理人，品牌總監九叔、市場總監王維合體站台。身為專業帽控的陳柏霖，從小就是NEW ERA的超級粉絲，因為頭愈來愈大，帽子一直換，至今擁有超過百頂NEW ERA帽子，加上家中其他帽子至少擁有3、4百頂帽子，每天出門要挑哪個帽款都有選擇障礙。

被問及擔任藝術總監的身份，是否有什麼挑戰？陳柏霖表示，藝術總監的身份蠻有趣的，在做自己喜歡的事都OK，沒有什麼不適應，圈內很多好友也很喜歡這個牌子。

(A)NOWHEREMAN與NEW ERA聯名合作的帽款，共推出10款，雙方個別有5款分別在NEW ERA西門旗艦店販售與HYST SHOP與NE.SENSE販售。NEW ERA獨家首賣款，將(A)NOWHEREMAN標誌性的高反光布料，應用在NEW ERA經典9FORTY老帽以及9FIFTY Snapback帽款，把(A)躍上帽子正前方以及高反光布料BOX為底，首波聯名共有五種配色，有個性低調的全黑、極光灰，也有醒目撞色的桃紫色與螢光湖水綠款。

NEW ERA近期於西門町開設亞洲最大街邊旗艦店，店內超過700種帽款與百款服飾，並首度推出客製化繡帽服務。陳柏霖也親自體驗，他在帽簷兩側分別繡上名字縮寫BC，以及紫白色圓點。