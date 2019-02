陳柏霖樂當藝術總監 在聯名帽款繡上個人密碼

2019-02-22 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



陳柏霖擁有3、4百頂帽子,光是NEW ERA的帽子就超過百頂。記者蘇健忠/攝影 分享 facebook 陳柏霖也經常會把帽子反戴。記者蘇健忠/攝影 分享 facebook 日前剛從紐約時裝周參加完Tom Ford大秀的「大仁哥」陳柏霖,一回台現身即從挺拔的正裝Look轉換為潮人模式。他以藝術總監的身份,為自家潮牌(A)NOWHEREMAN與NEW ERA聯名合作帽款開賣站台,雙方合作一口氣推出10款設計,而陳柏霖帽子收藏也很驚人,光是NEW ERA的帽子就超過百頂。

陳柏霖與(A)NOWHEREMAN共同主理人,品牌總監九叔、市場總監王維合體站台。身為專業帽控的陳柏霖,從小就是NEW ERA的超級粉絲,因為頭愈來愈大,帽子一直換,至今擁有超過百頂NEW ERA帽子,加上家中其他帽子至少擁有3、4百頂帽子,每天出門要挑哪個帽款都有選擇障礙。

被問及擔任藝術總監的身份,是否有什麼挑戰?陳柏霖表示,藝術總監的身份蠻有趣的,在做自己喜歡的事都OK,沒有什麼不適應,圈內很多好友也很喜歡這個牌子。

(A)NOWHEREMAN與NEW ERA聯名合作的帽款,共推出10款,雙方個別有5款分別在NEW ERA西門旗艦店販售與HYST SHOP與NE.SENSE販售。NEW ERA獨家首賣款,將(A)NOWHEREMAN標誌性的高反光布料,應用在NEW ERA經典9FORTY老帽以及9FIFTY Snapback帽款,把(A)躍上帽子正前方以及高反光布料BOX為底,首波聯名共有五種配色,有個性低調的全黑、極光灰,也有醒目撞色的桃紫色與螢光湖水綠款。

NEW ERA近期於西門町開設亞洲最大街邊旗艦店,店內超過700種帽款與百款服飾,並首度推出客製化繡帽服務。陳柏霖也親自體驗,他在帽簷兩側分別繡上名字縮寫BC,以及紫白色圓點。