台灣人為什麼獨鍾遊輪？主要原因竟是「懶」

2019-02-22 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣旅客愛搭遊輪，每年以兩位數字成長，據DailyView 網路溫度計調查，主要原因是「懶」，遊輪上一應具全的設施，不必燒腦規劃與決定；此外，公主遊輪拿下遊輪品牌好感度冠軍，調查顯示，「高比例陽台艙房最吸引消費者的心」。

公主遊輪內部調查也發現，9成6的旅客會想再度搭乘公主遊輪，吸引旅客的主要原因有遊輪包吃包住一票到底、享受海上旅遊體驗，以及適合全家不分齡出遊，更有趣的是，搭乘遊輪旅行，旅伴吵架機率大幅降低70%。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，去年首次佈局3艘遊輪進駐，不僅創下單航次搭載突破4,000人紀錄，更讓台灣成為公主遊輪全球第三大旅客來源市場；今年將延續3船佈局基隆港，包括鑽石公主號（2~3月）、盛世公主號（4~7月）以及太陽公主號（7~9月），提供54個航次。盛世及太陽公主號，還可免費品嘗到米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）升級改良的中菜料理；另於船上推出「沖繩魂」體驗活動，傳統舞蹈、泡盛、沖繩雜炒等風味全登船；航程也每月推出一個班次的「日韓雙國遊行程」。