挑戰冬日嚴寒極地!羅杰杜彼與倍耐力新作超酷

2019-02-22 聯合報 記者孫曼 ╱即時報導



頂級腕表品牌羅杰杜彼(Roger Dubuis)與頂級輪胎專家倍耐力(Pirelli)持續2年來的合作,結合賽車頂尖的科技和製表的工藝,所推出的超級限量表款一再挑戰現有的製表遊戲規則。今年二月份倍耐力更在嚴冬的北歐瑞典 Flurheden 舉辦極端的試駕活動並測試專為適應極凍冰地所開發出的新型專利雪釘高性能輪胎Ice Zero 2和 的同時,羅傑杜彼也於此發表了一款全新Excalibur Pirelli Ice Zero 2 腕表。