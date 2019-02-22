挑戰冬日嚴寒極地！羅杰杜彼與倍耐力新作超酷
頂級腕表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）與頂級輪胎專家倍耐力（Pirelli）持續2年來的合作，結合賽車頂尖的科技和製表的工藝，所推出的超級限量表款一再挑戰現有的製表遊戲規則。今年二月份倍耐力更在嚴冬的北歐瑞典 Flurheden 舉辦極端的試駕活動並測試專為適應極凍冰地所開發出的新型專利雪釘高性能輪胎Ice Zero 2和 的同時，羅傑杜彼也於此發表了一款全新Excalibur Pirelli Ice Zero 2 腕表。
正如羅杰杜彼經典 Excalibur 王者系列的所有表款，Excalibur Pirelli Ice Zero 2也承襲該系列獨樹 一格的運動美學和聞名遐邇的鏤空標誌，並搭載榮獲日內瓦印記認證的 RD105SQ 機芯，備有高級鐘表領域中最高端複雜功能之一的雙飛行陀飛輪，而 Ice Zero 2 輪胎為提供抓地力和高度駕駛舒適性的優化專利鑲釘配置及胎面紋路設計，該項特色也保留在Excalibur Pirelli Ice Zero 2腕表所配襯的黑色橡膠表帶，表帶上刻有特殊精鋼鑲釘圖案，表帶底層内部並嵌襯倍耐力冠軍輪胎橡膠材質。全球僅發行 8 枚。
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