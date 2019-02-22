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不到1年半！林東芳牛肉麵又要搬家了　麵還漲10元

2019-02-22 17:05聯合報 記者陳睿中╱即時報導

曾入選《2018台北米其林指南》必比登推薦的名店「林東芳牛肉麵」，近期於店門口掛出紅布條宣告搬家，3月3日起停業，新店則於3月11日開幕。但其實林東芳才在2018年1月1日搬遷至現在位置，距離上次搬家不到一年半的時間，僅有短短425天。

林東芳是台北知名的牛肉麵老店之一，不僅曾入選CNN評選的台北必吃8大牛肉麵，也被《2018台北米其林指南》列為必比登推薦美食。店內不僅有半筋半肉的人氣牛肉麵料理之外，以牛湯滷製的花干，也是不少顧客必點的小菜。口味較重的饕客，還會在麵中添入店家自製的辣牛油，吃起來更過癮。

過去位於八德路上的林東芳，因面臨臺鐵回收舊有宿舍的情況，因此自2016年就傳出搬家消息，但是實際在2018年1月1日才於現在的安東街新店面開幕，距離舊店步行約1～2分鐘。新店擁有雙層樓、略帶時尚系復古感的裝潢設計，令不少老客人眼睛一亮。受到各種得獎紀錄加持，門口亦常可見到長長的排隊人龍。

林東芳的最新店面位於八德路二段322號，距離現址約200公尺，過去為足體養生會館，目前已進入裝潢狀態。根據告示，現在店面將於3月3日至3月10日期間暫停營業，新店則在3月11日正式開幕。電訪店家實際搬家的理由，店員以店長不在為由，不願透露相關資訊。但有顧客聽店員提及，是因為現在巷子窄、排隊危險，所以搬家。

在2018年新店開幕時，林東芳已針對店內餐點調漲10元，但是在搬家前夕，又公告於2月11日起，麵類再調漲10元。目前牛肉麵小碗170元、大碗200元；半筋半肉麵小碗220元、大碗270元。小菜則是維持原價。

林東芳的新店為於八德路上，預計3月11日開幕。記者陳睿中／攝影
林東芳的新店為於八德路上，預計3月11日開幕。記者陳睿中／攝影
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林東芳於2月11日起，將店內麵點價格調漲10元。記者陳睿中／攝影
林東芳於2月11日起，將店內麵點價格調漲10元。記者陳睿中／攝影
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林東芳在2018年1月1日遷至現址，但不到一年半，又要再度搬家。記者陳睿中／攝影
林東芳在2018年1月1日遷至現址，但不到一年半，又要再度搬家。記者陳睿中／攝影
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