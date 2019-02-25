都會女性新選擇！Leverpresso濃縮咖啡機品酌你的Me Moment！

2019-02-25 10:42 聯合新聞網 有.設計 uDesign



按下不斷重新設定的鬧鐘，趕在捷運門關上最後一刻擠入...，面對日復一日的朝九晚五職場生活，身為現代都會女性總是面對生活各種挑戰，隨時轉換身分，無論是參加不完的會議、或是派往外地出差，在這些忙碌時刻中，最難的不是撥出時間，而是捨得為自己預留一點休息的好時光。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

當想要放慢腳步好好休息時，多半人會選擇來杯咖啡提提神，轉換思緒，而多數人都有喝咖啡的習慣，卻未必知道不同咖啡間的差異，總為省麻煩，直接點美式咖啡或拿鐵，其實，除了這些之外，每種咖啡都有不同的品飲風味。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

Leverpresso一機在手，隨時轉換風味。

咖啡是許多現代人的必須，揮別過往槓桿咖啡機沉重、高門檻，這次由韓國引進 最迷你的濃縮咖啡機Leverpresso2.0 ，不只擺脫過往陽剛咖啡機的想像，推出一系列適合女性的粉嫩顏色，更要重新帶你認識對咖啡的想像，不只單一濃縮風味，還可調製拿鐵等多種咖啡種類，因為唯有透過自己親手「壓製」，才能調配出最適合自己的風味，隨時隨地讓咖啡香充斥身旁。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

再忙，都能好好享受午茶時光。

不受限於空間、時間與地點的隨身咖啡，每天隨著心意，沖煮不一樣口味的咖啡，搭配著心儀的甜點，無論到哪，都能好好享用一段午茶時光，忙碌之餘，讓生活多點儀式感，屬於自己的片刻從容。