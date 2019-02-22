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開賣首日票房達千萬！快跟上這波《鐘樓怪人》音樂潮

2019-02-22 14:56聯合新聞網 聯合數位文創

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》昨日（2/20）中午12點正式開放購票，開賣第一天票房即破千萬台幣，創下近年來台音樂劇紀錄，掀起一陣瘋搶熱潮，到底為什麼這麼熱賣？

圖/聯合數位文創提供。
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歐洲舞台首次搬進台北！全台首度全本全景視覺體驗。

今年台灣身為《鐘樓怪人》20周年紀念世界巡演首站，為了讓觀眾看好看滿，第一次把過去因場地限制而無法登台的佈景與編舞，全都搬上台，如果你在台灣已經看過《鐘樓怪人》，一定要再來看看什麼才是真正歐洲規格演出；如果你是第一次看音樂劇，今年的《鐘樓怪人》絕對能讓你看一次就愛上法文音樂劇的魅力。不計成本，就為帶給音樂劇迷全面升級的巨蛋級歐規舞台及演出。對演員來說，更是可以盡情詮釋角色，把情感能量發揮到最大；對觀眾而言，就彷彿置身巴黎聖母院，一覽無遺的看到所有完整設計，欣賞無死角國際表演，用最震撼的觀劇體驗和《鐘樓怪人》歡慶20歲！

圖/聯合數位文創提供。
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次次完銷的不敗傳奇！

已經第六度來台了，為什麼還能次次完銷？

國際級的舞台佈景、扣人心弦的樂章以及驚艷全場的好聲音，加上明星演員的實力派演繹，感受劇中四位不同階級角色－副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利、鐘樓怪人科西莫多與女主角艾絲梅拉達的愛恨情仇，就像在看一部電影，保證從頭到尾絕無冷場！《鐘樓怪人》被譽為「法語世界的歌劇魅影」，走盪全球、翻譯文本無數，堪稱表演藝術史上不敗傳奇。音樂劇有很多，但《鐘樓怪人》20周年只有一次！首站台灣怎麼樣都不能錯過阿！

圖/聯合數位文創提供。
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也許你是從電影、音樂......認識《鐘樓怪人》，但正統法文音樂劇的演出，是集合文化、藝術、戲劇多元素的一個「微深度」藝文表演，現場氛圍就像一場超高質感演唱會，除了歌曲好聽，眼前上映的華麗畫面更吸睛，讓你用最輕鬆的方式認識法國大文豪雨果經典《鐘樓怪人》。即日起至3月7日，早鳥票最低85折優惠，除此之外，觀眾還有機會參加媒體彩排場，近距離接觸你最愛的明星演員。

現在你知道大家昨天在搶什麼了吧。

手刀準備，快點跟上！

《鐘樓怪人》音樂劇訊息：

演出時間：2019年6月1日(六)至2019年6月9日(日)(2019年6月5日休演，共11場)

演出地點：台北和平籃球館

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主辦單位：udnFunLife 聯合數位文創

主要贊助：華南金控

指定飯店：福華飯店

客服專線：(02)7721-6958#2(每日9:00~18:00)

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