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日本合格草莓 到台灣卻被退運的原因在此

2019-02-22 14:22聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

又有進口草莓農藥超標，從熊本、京都進口的三批草莓，總重量達73.2公斤，統統皆因為農藥超標退運。食藥署北區管理中心科長廖姿婷表示，每到草莓季，來自日本的草莓最常遭退運的原因就是農藥「氟尼胺」超標，分析原因為該農藥日本准用，台灣則是不得檢出，目前違規的草莓已全數要求退運，也呼籲業者進口前應瞭解國內的農藥限量規範。

食藥署發布邊境不合格清單，來自熊本的「ZEN-NOH INTERNATIONAL CORPORAT草莓」，總計70.2公斤，被檢出殘留農藥氟芬隆0.07 ppm，依規定為不得檢出。

來自京都的2批「JTB, CORP鮮草莓」總計3公斤，其中一批被驗出氟尼胺0.20 ppm、亞醌蟎0.02 ppm，另一批則是檢出殘留農藥氟尼胺0.09 ppm，依照規定兩種農藥皆是不得檢出。

廖姿婷說，從去年7月統計到今年1月，國內鮮草莓的主要輸入國為日本，其次為美國，兩個國家輸入的批次最多；但是從重量來看，美國位居第一，其次為紐西蘭，再者為日本。

每年草莓的進口，多數都是農藥殘留問題，日本的鮮草莓農藥殘留不合格，多數是「氟尼胺」超標。廖姿婷說，氟尼胺是一種殺蟲劑，台灣的要求是不得檢出，機器的極限值為0.01ppm，但日本的規定是容許氟尼胺可達0.2ppm。

廖姿婷表示，這次進口的三批草莓，在日本國內雖然都屬於合格農產品，但是到了台灣因為法規不符，必須要統統退運。呼籲業者輸入產品前應先確認食品安全衛生管理法及相關衛生標準規定，再輸入符合法規之產品，以免不合格產品遭退運銷毀。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，氟尼胺屬於較新的農藥，為一種殺蟲劑，在急毒性的農藥中，算是低毒性殺蟲劑。根據美國環保署的動物實驗，發現大量食用氟尼胺可能會增加罹患肺癌的風險，但沒有做人體試驗。

氟尼胺的每公斤體重每日可接受安全攝取量（ADI值），Codex訂定為0.07毫克，歐盟為0.025毫克，以一位60公斤體重的民眾而言，Codex的標準為4.2毫克，歐盟為1.5毫克。

顏宗海表示，任何蔬果食用前都應用流動的水清洗。

從日本熊本進口的ZEN-NOH INTERNATIONAL CORPORAT草莓...
從日本熊本進口的ZEN-NOH INTERNATIONAL CORPORAT草莓，被驗出含有氟芬隆0.07 ppm，依規定已退運。圖／食藥署提供
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來自京都的2批「JTB, CORP鮮草莓」總計3公斤，其中一批被驗出氟尼胺0.2...
來自京都的2批「JTB, CORP鮮草莓」總計3公斤，其中一批被驗出氟尼胺0.20 ppm、亞醌蟎0.02 ppm，另一批則是檢出殘留農藥氟尼胺0.09 ppm，依照規定2種農藥皆是不得檢出。圖／食藥署提供
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超標熊本農藥殘留
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