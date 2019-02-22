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「變變變！MOVE生物體驗展」突破30萬人

2019-02-22 12:29聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，由幸運的張先生一家獲得獎品。展覽內有模仿企鵝滑行的過程、 體驗在水上有如輕功般跳耀的雙冠蜥、變身成盔甲兵團子蟲等精彩內容，十分適合親子前往體驗。

最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，展覽內有模...
最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，展覽內有模仿企鵝滑行的過程等精彩內容，十分適合親子前往體驗。記者蘇健忠／攝影
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最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，由幸運的張...
最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，由幸運的張先生一家獲得獎品。記者蘇健忠／攝影
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最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，展覽內有體驗在水上有如輕功般跳耀的雙冠蜥等精彩內容，十分適合親子前往體驗。記者蘇健忠／攝影
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最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，展覽內有變...
最夯的親子展「變變變！MOVE生物體驗展」上午突破全球30萬看展人數，展覽內有變身成盔甲兵團子蟲等精彩內容，十分適合親子前往體驗。記者蘇健忠／攝影
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