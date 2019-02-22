T恤也能穿出時尚感 小S：秘訣是袖口反摺、二色疊穿

2019-02-22 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



即使一身T恤、牛仔褲輕便裝扮，但仍難掩巨星風采。小S化身UNIQLQ「簡單穿‧不簡單」風格大使，大方公開她的穿搭哲學。小S指出，穿T恤，只是一個將袖口反摺的小小動作，就能呈現出大大的時尚感，而且她還會疊穿二件U圓領T恤，營造撞色多層次穿法。

小S表示，她私下最愛簡約、舒適的實用單品，還比喻穿搭就跟食物一樣，越簡單的設計，其實越能顯現穿衣者的好品味。被問到會不會擔心簡約打扮不夠亮眼，削弱了巨星光芒，小S霸氣秒回：「撐得起華服，還能駕馭日常服飾，才能稱作真正的國際巨星」。

身為時尚Icon的小S也根據長年觀察台灣人的穿衣習慣，認為台灣人常常將舒適與時尚做為二擇一的選項，她認為只要設計中藏著細節，加上精緻的剪裁跟質感，兩者兼具絕對不是問題。

小S也特別推薦跟她一樣繁忙的辣媽族群，如果需要經常帶小孩出去「放電」，一件吸濕速乾的DRY-EX圓領T恤絕對是必備單品，外出一整天也能讓「濕到不行」的腋下保持乾爽。

除了分享T恤在整體穿搭上的妙用外，小S也透露，UNIQLO還是她和老公在電影開場前必逛的場所，也因此改變老公的穿搭，簡單的單品就能穿出帥又有型的風格。