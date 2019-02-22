日本唐吉訶德發起「環太平洋」計劃！將來台展店與全家合作

2019-02-22 12:26 聯合新聞網 文／遠見提供



台灣旅客到日本必去的購物天堂「唐吉訶德」，即將來台開店。圖／遠見提供 分享 facebook

以「驚安殿堂」（驚安：日語「驚人便宜」之意）成為台灣旅客到日本必去的購物天堂「唐吉訶德」，即將來台開店！而根據日經新聞報導，台灣店將由堂吉軻德和全家成立合資公司，來台展店。

繼去年5/20~23限時三天國際免運引發全台哈日族網購旋風、掃光貨架後，19日社長大原孝治在決算說明會上，正式宣告2019年將大幅針對東南亞洲進軍的目標，除了明天（2/22）即將開幕的泰國店，香港店也已經進入招募員工階段，台灣則正在緊鑼密鼓規劃中。

其中台灣店的部分，根據日經新聞報導，全家便利商店母公司Uni FamilyMart HD社長高柳浩二也表示有意結合全家與唐吉訶德兩家企業，在台灣成立合資公司，以利進行展店開發業務。

唐吉訶德發起「環太平洋」戰略計畫，台灣將成重點之一

隨著海外觀光客成為日本零售雜貨最主要的銷售主力，中國、台灣、香港、泰國、韓國、新加坡等地旅客，更是霸占旅日國家排行榜的前五名，消費金額也是由中國、韓國、台灣、香港拿下前四，也就不難理解，唐吉訶德為何會在已經開設海外店的新加坡、即將開幕的泰國後，選擇香港和台灣作為預計2019年開店預計地點。

目前唐吉訶德海外店約40家，分布在美國和新加坡。去年，唐吉訶德創業者安田隆夫在2015年退任CEO後，再度回歸擔任董事，宣布公司將展開「環太平洋」戰略計畫，沿著美國以及東南亞洲沿海國家如新加坡、泰國、香港、台灣進行海外展店，目標將海外店一舉拉高到200店。

未來目標，更是希望達成「店數1/3、營收1/3都來自海外」。

在此一目標下，唐吉訶德甚至因此在今年2月1日更改母公司名稱，將原本的唐吉訶德控股公司（Don Quijote Holdings Co., Ltd.、株式会社ドンキホーテホールディングス），改為泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings Corporation、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス），再再彰顯對進軍亞洲的決心。

海外店鋪預估可能修改原本陳列風格，但「驚安」價格不變

至於未來的海外店鋪模式，對比已經開業的新加坡店，被預估原本最具唐吉訶德代表性的「雜亂」「豐富」「便宜貨到奢侈品都有」的「壓縮陳列」模式，將會重新修正，在原本的概念下，放寬壓縮比例，提供更舒適的遊逛空間。

唐吉訶德在日本，最有名的就是「壓縮陳列」的店內擺設。圖／遠見提供 分享 facebook

過去唐吉訶德在日本，最有名的就是「壓縮陳列」的店內擺設，各種商品密密麻麻堆積如山，從平價零食、中價位電器到高價位奢侈品應有盡有，遊客進入後就像走進叢林，充滿挖寶的興奮感和樂趣。

但隨著消費習慣的改變，唐吉訶德近年與日本全家合作成立新型態複合門市，調整的原本的陳列密集度，放寬商品密度，朝向「日常生活商店」的方向前進，讓顧客選購時比較不會有種走入迷宮般的感覺。但過去一往的店內五花八門的華麗宣傳POP和多種類商品策略，依然不會改變。

這個改變，也在新加坡店可以看見。除了更寬敞的購物環境，新加坡店中，唐吉訶德更賣起生鮮食品，例如生魚片就廣受歡迎。這樣的海外經驗，尤其是與有鮮食經營經驗全家便利商店合作的話，是否也會援引到台灣，讓唐吉訶德不再只是巨大的雜貨百寶店，或許當今年香港店開幕時，就可以初步看出端倪。

至於消費者最關心的價格問題，大原孝治則在決算說明會中強調，「我們致力提供與日本相同價格的商品」，強調不會因為唐吉訶德移到海外，就調高售價，努力維持「驚安」的本質魅力。

（文 / 謝明彧 本文出自2019-02-21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）