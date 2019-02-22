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家扶全台46場義賣 為弱勢孩子籌募千萬「豬福金」

2019-02-22 11:10聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

家扶基金會自2月18日起至2月24日，串聯全台各地家扶中心在全國舉辦46場「點亮孩子星光」義賣，要為弱勢孩子籌募1000萬元「豬福金」（祝福金）安學。

台灣區家具工業同業公會響應家扶義賣，在今天的國際台北家具展，規畫藝術精品競標捐公益活動，共募集40餘件畫作、木雕、家具等精品。展覽期間現場也有家扶義賣攤位。

小安在隔代教養家庭長大，但是阿嬤已年邁行動不便、妹妹有中重度身障及右眼視障，孝順的小安照顧弟妹、分擔家務更是向來課後的日常，現在也肩負成為家中經濟支柱。小安最大心願就是能夠靠自己的力量改變貧窮的家境，也知道教育是脫貧唯一可行的道路。雖然為了照顧家人放棄外地學校更好的升學機會，但沒讓他忽略掉課業，利用課餘時間打夜工補貼家用。

家扶表示，為全國「點亮孩子星光」義賣活動所募集弱勢兒少「豬福金」，將能提供貧童安學，支持像小安一樣的弱勢兒少往未來前進。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，目前家扶基金會扶助約有5萬名弱勢孩子。弱勢家庭期待子女能透過教育管道來翻轉貧窮，但卻普遍面臨學費與生活費的瓶頸，唯有穩定的經濟援助，才能提供孩子適切的學習資源，助於儲備脫貧能量。

為讓弱勢孩子在新的一年都能擁有好的開始，家扶基金會全台串聯，於各地家扶中心舉辦共46場「點亮孩子星光」義賣活動，籌募開學豬福金（祝福金），購買需要的愛心商品同時，還能夠幫助弱勢孩子穩定就學。

家扶指出，助貧不是一個人做很多，而是每個人都做了一點點，欲了解全台各地「點亮孩子星光」義賣據點，請上家扶基金會官網：https://www.ccf.org.tw/

台灣區家具工業同業公會特別響應家扶義賣活動，在今天的「國際台北家具展」，首度規畫...
台灣區家具工業同業公會特別響應家扶義賣活動，在今天的「國際台北家具展」，首度規畫藝術精品競標捐公益活動，展覽期間現場也有家扶義賣攤位。記者馮靖惠／攝影
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