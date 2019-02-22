Sandy大啖美食依舊窈窕 都配這款飲料

2019-02-22 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



金鐘主持小天后Sandy吳姍儒熱愛美食，卻能維持好身材，她大方透露，享受美食搭配纖維飲品，是她的窈窕秘密法寶。

吳姍儒不諱言，對美食難以抗拒的她，自在國外求學時期，最愛的美食就是披薩、炸雞、漢堡和墨西哥菜…等高熱量食物，以前也特別喜歡以清涼暢快的可口可樂搭配美食，但現在是藝人了，基於職業道德，需要時刻注意健康與身材。

但坦言戒不掉可口可樂的吳姍儒，現在則是改喝全新推出的「可口可樂 纖維+」，除了維持可口可樂經典口味，但卻訴求無糖、無熱量，又可幫助消化。讓熱愛美食的吳姍儒不禁大呼，現在連吃燒烤、炸物或火鍋，都不用擔心了。

這次是睽違12年之後，可口可樂於台灣市場再度推出新品「可口可樂 纖維+」，讓消費者不用去日本或香港搬貨，自今（22）日起至4月21日，「可口可樂 纖維+」也將展開一連串的行動試飲吧巡迴計畫。