賞花秘境在這裡！台電裡隱藏的花林

2019-02-22 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



春天正是賞花季，台電秘境的櫻花、司馬庫斯的桃花與笑靨花、環山部落的紫藤花、梅峰農場的桃花廊道、福壽山的桃李蘋果花勝放，合歡山還有高山杜鵑齊爭艷，如過懶得規劃行程，今年有賞花專車載客輕鬆行。

綠生活協會2/28連續假日推出「台電秘境櫻花戀」，鮮為人知的賞櫻秘境由達人帶路前進台電秘境，四面環山特殊地形的小台地，長排整齊日式黑木瓦屋，恬淡寧靜的氣息，整體展現出古樸風貌，這裡也常是電視劇取景地。此外，梅峰農場年度的賞花活動「桃花緣」3月16~31日登場，桃樹品種約80種，並採Y字型整枝密植栽培，每年春天桃花盛開形成一道道美麗的桃花長廊，十分壯觀。

4月也是福壽山農場的花季，滿山遍野的果花競相放，粉紅桃花、雪白梨花、紅白相間的蘋果花齊爭艷；此時，司馬庫斯的桃花、笑靨花也盛開，還可順覽巨木群步道，造訪樹齡約3500歲的「大老爺」神木，體驗泰雅部落親切熱情的原住民文化。