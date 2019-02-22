觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

2019-02-22 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天台鐵對媒體公開翻修後的觀光列車內裝，表示總共要花7900萬元改裝，但鐵道迷惡評。有人在臉書社團「台鐵家族」貼出台鐵、日本觀光列車的對比照片，感嘆是「台鐵美學正常發揮，說不出的難過」。師範大學地理系教授、撰寫過多本鐵道書籍的洪致文在臉書發文說經費多用在自動門無階化、換車頂等結構更換，沒剩太多錢，內部設計是台鐵主導的，紅背心都設計成那樣，藍椅子不意外啊！

觀光列車車廂是用台鐵制式的深藍色座椅，搭配合作旅行社的粉綠色頭巾。貼文者說，那下次換廣告商換鮮黃對比色，不就更鮮艷耀眼？站位吧台不說是吧台，還以為是公廁的置物板，不鏽鋼管滾成的支架，就像是廁所中起身用的扶手。

這名網友說，一面牆上，圓形窗搭配下方方形通風槽，隔壁櫥櫃的通風槽又是另一個風格；後面又是螢幕、又是跑馬燈、又是喇叭。櫥櫃一下木紋、一下桌子壓克力亮面，和背景的馬卡龍線條各自為政，最後再用褪色的窗簾布作點綴，完美收尾。

他批評，元素、材質放那麼多，不覺得很亂？簡單來說，就是想到什麼，作什麼。稱之為「景觀列車」，卻裝了俗不可耐的卡拉OK，到底是來看風景還是聽人唱歌？台鐵永遠捉不到重點。

下方有網友回應，搞得像比較大的公共廁所，有人戲稱是「北韓style」。也有人酸說，現在各地都追求鐵路地下化、高架化，「還看啥風景啊！沒差啦。」

洪致文在臉書貼文說，不少人懷疑，花了這麼多錢，怎麼弄出來還是這款中華民國美學的可怕內裝？其實大家不知道的是，多少錢做多少事。他指出，這次改裝花錢在改自動門的無階化，原本輕量化車頂因為會漏水，所以整個掀掉改成不銹鋼的，由台灣車輛施作。

他說，在這些結構改善後，已經沒有太多經費了，所以內裝很多都沿用舊的翻新。至於內部設計，是台鐵主導的，還能要求更多嗎？紅背心都設計成那樣，藍椅子不意外啊！