米蘭時裝周／把牙膏背出門 Moschino搞怪無極限

2019-02-22 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌Moschino在米蘭時裝周發表秋冬系列作品，搞怪設計師Jeremy Scott這回帶大家回到那個電視遊戲節目（Game Show）的黃金年代，把「好禮大放送」的「好禮」當作設計元素，搭配他喜愛的誇張、炫目風格，打造一場熱鬧愉快的Moschino Game Show派對。

只要玩遊戲就可以有機會贏回一台車或是國外旅遊機票等超大好禮？電視遊戲節目被Jeremy Scott視為一種純粹的、老派的逃避現實方式，他同名品牌在2001年秋冬也曾推出過類似概念的系列，而在新一季Moschino系列裡，他把這個概念豐富化，可以看到復古的髮型和充滿幻想風格的設計，像是鈔票和麥片盒、家用清潔劑等包裝的印花服飾，象徵贊助商在遊戲節目廣告時間裡販售的熱門產品，能把這些東西穿上身更是充滿小確幸。運動套裝、晚禮服、夾克洋裝等遊走各種場合的造型單品，都同樣以耀眼的色彩、印花或華麗剪裁和水晶寶石裝飾等，呈現出超搶眼姿態。Trolls魔髮精靈也被用在針織洋裝上，與繪有不同獎品和獎金的彩色遊戲LED格子印花大衣搭配出繁複花俏樣貌。