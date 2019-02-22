致敬「老佛爺」 Yahoo雙平台推出拉格斐專區

2019-02-22 08:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



香奈爾一代傳奇「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）日前逝世，各界紛紛表達不捨；消息一出，電商平台相關商品搜尋量翻倍飆升。Yahoo奇摩號召購物中心及拍賣，推出專區致敬這位設計時尚圈永遠的傳奇巨人。

Yahoo購物中心和拍賣的拉格斐專區，各有特色。Yahoo購物中心的專區，提供業界首創精品真品保險，單件商品最高理賠30萬元、單筆交易最高理賠50萬元保障，以及優於消保法的15天鑑賞期保障等優惠；Yahoo拍賣的專區，則結合「都會送」服務，首波提供雙北地區專車專件快遞服務，最快1小時可送達。

Yahoo購物中心觀察指出，拉格斐辭世消息發布，2月19日至20日短短兩天，業績成長三倍；其中，Q版老佛爺壓克力鑰匙圈及老佛爺圖案尼龍胸肩包／腰包，最短的時間內被搶購一空。此外，盤點Yahoo購物中心拉格斐個人同名品牌前五大熱銷品，以經典老佛爺招牌造型的卡爾和貓羊皮手套最熱銷。