親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

米其林餐廳吃死人！ 一人中毒身亡 28人不適

韓國瑜挨酸土包子高雄就辦包子大賽 學者：絕妙好招

獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39聯合報 記者陳睿中╱即時報導

東京迪士尼度假區預計將於2月24日下午，配合台北燈節活動，首度在台舉行「35週年慶特別遊行」，倍受眾多粉絲們期待。儘管距離活動日僅剩短短幾天，但是東京迪士尼至今仍對出席的完整明星名單保密到家，僅告知會有「米奇」。但這樣保密的舉動，背後其實藏著東京迪士尼對粉絲們的一片心意。

開幕於1983年的東京迪士尼度假區，在2018年正式迎來35週年。為了慶祝如此盛事，東京迪士尼自2018年4月15日開始，一連舉行長達345天的慶祝活動。其中一項重要的活動，就是將35週年慶的特別遊行，特別移師前來台灣，參與台北燈節的踩街嘉年華遊行。

35週年慶的特別遊行，乃是僅限於園區外所舉辦的遊行活動，所以「連在園區內都看不到」，相當特別，目前已在日本全國各地約20個城市表演過。東京迪士尼經營商Oriental Land的奧村剛表示，為了感謝台灣朋友們的支持，因此特地安排35週年慶特別遊行前來台灣，乃是首度的海外演出。另外，還預告將在主舞台區安排日本也沒有，只有「台灣限定」的精彩表演活動。

不同於一般強打出席明星的宣傳方式，本次東京迪士尼的遊行，反而除了提及當家的米奇之外，絕口不提其他的同行明星。因此民眾所關心的最大重點，就是「哪些東京迪士尼明星，會與米奇一起參加遊行？」雖然坊間已有各種猜測，但是東京迪士尼卻從未對外鬆口，堅決不肯透露出席名單。

「希望給當天的觀眾帶來驚喜，並且讓大家有期待的心，所以絕不能透露出席名單」奧村剛如此解釋道。據了解，其實就算在日本的遊行，東京迪士尼都不會讓民眾知道出席的明星名單，就是希望大小觀眾們，一起保持雀躍、期待的心情，直到感受看見明星們登場時所帶來的驚喜感與感動，由此可見照顧粉絲的用心。

奧村剛另透露，「能夠在台北登場表演，其實是東京迪士尼長年以來的夢想！」過去東京迪士尼曾經於2012、2013年的台灣燈會時，分別前往鹿港、新竹等地參與遊行，此次乃是第一次在台北登場，意義非凡。為了前來台北，東京迪士尼約從半年前即開始籌備。奧村剛表示，儘管有語言、距離等隔閡，但所幸獲得台北市政府及台灣各方的大力協助促成，令人相當感動。

遊行當日，將會有特別設計的花車「Dream Cruiser III」登場，該花車自2月16日起，也已經現身於燈節現場，預計展示至2月23日。奧村剛認為，現場前來的觀眾比預期多很多，「有點嚇到」。而且儘管只有展示花車，但就能看到大家與花車合照時所露出的笑容，感到非常開心。此外，東京迪士尼度假區親善大使野口步美，也會在當日參與遊行，還會安排東京迪士尼度假區的舞者，以及台北市約80名小朋友一起同行。奧村剛表示，「希望大家2月24日可以前來觀賞，為我們加油！」

東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行

時間：2月24日約15:00

地點：福星國小（中華路、開封街口）至中華路、貴陽街口

為35週年慶特別遊行所打造的花車「Dream Cruiser III」。記者陳睿...
為35週年慶特別遊行所打造的花車「Dream Cruiser III」。記者陳睿中／攝影
分享
東京迪士尼度假區，將於2月24日在台北舉行35週年慶特別遊行。圖／取自東京迪士尼...
東京迪士尼度假區，將於2月24日在台北舉行35週年慶特別遊行。圖／取自東京迪士尼官網
分享
花車展示期間，吸引許多粉絲前來拍照打卡。記者陳睿中／攝影
花車展示期間，吸引許多粉絲前來拍照打卡。記者陳睿中／攝影
分享

東京迪士尼
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

米蘭時裝周／把牙膏背出門 Moschino搞怪無極限

2019-02-22 09:19

米蘭時裝周／超模卡拉跩秀PRADA 正妹姐姐現身支持

2019-02-22 08:21

開學了！梵克雅寶珠寶學校重返東京與杜拜 展覽免費看

2019-02-22 07:58

米蘭時裝周／卡爾拉格斐謝幕之作 FENDI大秀超催淚

2019-02-22 07:24

在45樓品嚐蕎麥麵！東京「菜々」午餐新菜580元起

2019-02-21 23:24

盤點職場「4類小人」 只會眼紅不求上進，讓人狂翻白眼

2019-02-21 22:42

2月22日起限時三天！ 多拿滋、酷聖石祭出春季優惠

2019-02-21 22:41

德國米徠蒸氣烤箱 食神的祕密武器

2019-02-21 22:15

邊緣人淚推！東京一人燒肉店「燒肉LIKE」獨家進駐京站

2019-02-21 19:24

吃黃子佼喜酒要包多少？小S大器透露「紅包價碼」

2019-02-21 19:04

致敬「老佛爺」！網購Karl Lagerfeld相關商品買氣飆3倍 最賣款是它

2019-02-21 18:48

全球僅4塊！ 麥當勞黃金麥克雞塊 中獎者以為是詐騙

2019-02-21 18:46

東京IG義式拉麵推新菜單 推新店貝里斯莫快閃百貨

2019-02-21 18:43

潮文青眼睛一亮！京站設計10座風格書席免費看書換書

2019-02-21 18:41

快時尚強化在台布局 UNIQLO在台首推褲裝服務「U管家」

2019-02-21 18:02

日本潮流教父NIGO再登蘇富比拍賣 三月登台巡展

2019-02-21 17:45

唯一的米其林「宵夜場」！曼谷二星客座台北晶華

2019-02-21 17:18

楊丞琳淘氣寵粉 穿這黑白洋裝好修身

2019-02-21 17:14

LIMA認證授權課程說明會 徹底解析亞洲授權現況

2019-02-21 17:00

就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現

2019-02-21 16:29

擦防曬也能抗老！雅詩蘭黛推「爆水小銀瓶」防曬乳，保濕力超強擦上不黏膩

2019-02-21 16:25

警察辛苦了！波爾表推出專屬65折特惠

2019-02-21 16:25

江詩丹頓Traditionnelle 全鉑金版現身

2019-02-21 16:07

歐陽娜娜一身喜氣 飛米蘭朝聖羽絨之王Moncler天才計劃

2019-02-21 15:37

BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22

新美食評鑑首榜榜單出爐 亞洲只有2家餐廳入選

2019-02-21 14:36

電動腳踏車夯 登生活市集去年最熱銷運動器材

2019-02-21 14:15

蔡依林Jolin出征米蘭時尚周 機場穿搭先小露性感

2019-02-21 13:39

影／中油：油價調漲周五收盤「亞鄰最低價」

2019-02-21 13:35

老佛爺殞落 momo購物網推紀念商品專區

2019-02-21 12:34

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

Hedi將CELINE改頭換面旗艦店 在紐約登場了

2019-02-21 12:12

台灣首度引進有血統證明的澳洲和牛 最快2年後吃得到

2019-02-21 12:10

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

Chaumet巴黎骨董珠寶展 續寫百年歷史風華

2019-02-21 11:49

和牛配魚子醬、47種炊飯！全台最高燒肉一餐3500

2019-02-21 11:35

「敏感肌」換季乾癢好煩！6招解決困擾，不要挑太香、成分複雜保養品

2019-02-21 11:11

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55
看更多

熱門文章

華航總機師飛行中打瞌睡 遭懲處後傳惡意報復

2019-02-21 11:33

檢疫犬坐身邊他嚇20萬要飛了？結果誤會一場

2019-02-21 09:57

便宜又超好買！ 赴日必去的「唐吉訶德」要來台灣了

2019-02-21 10:55

放寬了！只要撫育2名未滿3歲子女 父母可同時請育嬰假

2019-02-21 18:35

篤信生酮飲食名醫 謝旺穎肝膿瘍進加護病房4天後驟世

2019-02-21 11:08

嫁來台灣2年拿到身分證 香港正妹爽喊：我愛台灣

2019-02-21 18:20

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

蝴蝶轉中颱！一張圖看今晚變天 明起如何轉濕冷

2019-02-21 18:04

月薪45K包吃住+42天假 他猶豫：該外派東莞嗎？

2019-02-21 10:24

冷氣團報到！ 氣溫溜滑梯 越晚越冷全台有感

2019-02-22 05:06

大嬸沒卡要求一同進好市多 網：當繳費會員白痴嗎

2019-02-21 11:46

全球僅4塊！ 麥當勞黃金麥克雞塊 中獎者以為是詐騙

2019-02-21 18:46

影／醫師謝旺穎崇尚生酮飲食驟世 肝膿瘍有這麼可怕？

2019-02-21 15:42

交通部今擬預告Uber條款 起租時數1小時起跳

2019-02-21 15:21

怨暖冬旅遊補助遲遲沒下來 旅館民宿業：下次不參加了

2019-02-21 14:23

日本將蝴蝶升為中颱 氣象局：不排除增為強颱

2019-02-21 10:48

星巴克與12星座 你是哪一杯？

2019-02-21 12:06

今日星座運勢／獅子給人愛你的機會 持續學習投資

2019-02-22 00:00

金庸幼女談父母婚變 媽媽是霍青桐談情輸給香香公主

2019-02-22 03:42

下周油價恐飆升！ 汽油每公升估調漲1.5元

2019-02-21 10:16

計程車搶發交部修法新聞稿 租賃業：交部是小黃在管？

2019-02-21 16:16

228連假4天遊客多 大貨車禁行蘇花改與舊蘇花

2019-02-21 17:16

油價將回升至去年11月高點 下周汽油恐大漲1.5元

2019-02-21 13:34

想試生酮飲食法必看 國健署警告：隱藏健康風險

2019-02-21 18:04

BTS最愛！韓國「人氣歌謠三明治」 3月7日快閃登台

2019-02-21 15:22

獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39

台南新景點！台灣船園區228開放 體驗大航海時代

2019-02-21 16:40

吃黃子佼喜酒要包多少？小S大器透露「紅包價碼」

2019-02-21 19:04

放寬了！兩孩未滿3歲 父母可同請育嬰假

2019-02-22 00:10

影／耗資7900萬元整修 台鐵商務車廂登場

2019-02-21 11:22

影╱Uber條款車身須標示費率須揭露 違者最高罰9萬

2019-02-21 18:30

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

Uber租賃車 以小時計費 限制短程載客

2019-02-22 00:24

就是要戴帥表！OMEGA黑海馬經典再現

2019-02-21 16:29

「神祕的空汙界線」 雲嘉南這兩天南北風交會空氣差

2019-02-21 11:22

國內業者出國買牛為哪樁？ 專家解釋原因

2019-02-21 12:18

冷氣團發威 吳德榮：玉山、雪山、南湖大山可能下雪

2019-02-22 07:41

年紀愈大省愈多！日本旅遊樂齡補助 最高省7千

2019-02-21 12:08

影／台鐵29輛觀光列車 砸7900萬換新裝

2019-02-21 10:01

你跑步我捐錢！快報名「日出迎新 為愛兒跑」公益路跑

2019-02-21 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top