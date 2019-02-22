獨家／東京迪士尼遊行好神秘！只因藏著「對粉絲的愛」

2019-02-22 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



東京迪士尼度假區預計將於2月24日下午，配合台北燈節活動，首度在台舉行「35週年慶特別遊行」，倍受眾多粉絲們期待。儘管距離活動日僅剩短短幾天，但是東京迪士尼至今仍對出席的完整明星名單保密到家，僅告知會有「米奇」。但這樣保密的舉動，背後其實藏著東京迪士尼對粉絲們的一片心意。

開幕於1983年的東京迪士尼度假區，在2018年正式迎來35週年。為了慶祝如此盛事，東京迪士尼自2018年4月15日開始，一連舉行長達345天的慶祝活動。其中一項重要的活動，就是將35週年慶的特別遊行，特別移師前來台灣，參與台北燈節的踩街嘉年華遊行。

35週年慶的特別遊行，乃是僅限於園區外所舉辦的遊行活動，所以「連在園區內都看不到」，相當特別，目前已在日本全國各地約20個城市表演過。東京迪士尼經營商Oriental Land的奧村剛表示，為了感謝台灣朋友們的支持，因此特地安排35週年慶特別遊行前來台灣，乃是首度的海外演出。另外，還預告將在主舞台區安排日本也沒有，只有「台灣限定」的精彩表演活動。

不同於一般強打出席明星的宣傳方式，本次東京迪士尼的遊行，反而除了提及當家的米奇之外，絕口不提其他的同行明星。因此民眾所關心的最大重點，就是「哪些東京迪士尼明星，會與米奇一起參加遊行？」雖然坊間已有各種猜測，但是東京迪士尼卻從未對外鬆口，堅決不肯透露出席名單。

「希望給當天的觀眾帶來驚喜，並且讓大家有期待的心，所以絕不能透露出席名單」奧村剛如此解釋道。據了解，其實就算在日本的遊行，東京迪士尼都不會讓民眾知道出席的明星名單，就是希望大小觀眾們，一起保持雀躍、期待的心情，直到感受看見明星們登場時所帶來的驚喜感與感動，由此可見照顧粉絲的用心。

奧村剛另透露，「能夠在台北登場表演，其實是東京迪士尼長年以來的夢想！」過去東京迪士尼曾經於2012、2013年的台灣燈會時，分別前往鹿港、新竹等地參與遊行，此次乃是第一次在台北登場，意義非凡。為了前來台北，東京迪士尼約從半年前即開始籌備。奧村剛表示，儘管有語言、距離等隔閡，但所幸獲得台北市政府及台灣各方的大力協助促成，令人相當感動。

遊行當日，將會有特別設計的花車「Dream Cruiser III」登場，該花車自2月16日起，也已經現身於燈節現場，預計展示至2月23日。奧村剛認為，現場前來的觀眾比預期多很多，「有點嚇到」。而且儘管只有展示花車，但就能看到大家與花車合照時所露出的笑容，感到非常開心。此外，東京迪士尼度假區親善大使野口步美，也會在當日參與遊行，還會安排東京迪士尼度假區的舞者，以及台北市約80名小朋友一起同行。奧村剛表示，「希望大家2月24日可以前來觀賞，為我們加油！」

東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行

時間：2月24日約15:00