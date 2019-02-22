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米蘭時裝周／超模卡拉跩秀PRADA 正妹姐姐現身支持

2019-02-22 08:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚品牌PRADA秋冬女裝秀登場，在各種熟悉卻變奏處理的音樂像是女神卡卡的「Bad Romance羅曼死」、迪士尼白雪公主動畫的「Someday My Prince Will Come有天王子會出現」的襯托下，帶來一個充滿暗黑風格的浪漫系列。

法國詩人夏爾皮耶波德萊爾（Charles Pierre Baudelaire）曾說過—浪漫主義不在於選擇什麼主體或是基於任何事實，而是一種感覺。設計師Miuccia Prada女士本季正是透過不同面料的組合、不同剪裁的混搭手法剖析「浪漫」結構，綁著辮子的模特兒穿上不規則裙擺的黑色洋裝，面無表情像是在扮演阿達一族裡的小女孩。大量使用的花卉元素除了以繽紛的大面積印花呈現之外，時而是包款上或洋裝上半立體的黑玫瑰裝飾，時而是隨著腳步搖曳生姿的鮮黃色垂墜花朵耳環。軍裝風格的夾克、斗篷和寬版條紋衛衣搭配蕾絲，呈現神秘又浪漫的女人味。這些造型與軍靴、高跟鞋隨意轉換搭配，浪漫，可以有多種面貌。

從模特兒變身演員的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）難得回歸時尚舞台，穿上印有科學怪人與他的新娘的服裝登上PRADA大秀，展現她最知名的獨特台步，肩膀霸氣扭動的樣子搭配凶狠表情，可說是跩出新境界。她的正妹名媛姐姐芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevingne）也到場看秀，拿著手機對著卡拉猛拍的模樣無疑是妹妹的最佳粉絲。義大利時尚網紅Chiara Ferragni、大陸女星俞飛鴻等人也都是現身看秀。

芭碧迪樂芬妮也到場看秀。圖／PRADA提供
芭碧迪樂芬妮也到場看秀。圖／PRADA提供
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綁著辮子的模特兒穿上不規則裙擺的黑色洋裝，面無表情像是在扮演阿達一族裡的小女孩。...
綁著辮子的模特兒穿上不規則裙擺的黑色洋裝，面無表情像是在扮演阿達一族裡的小女孩。圖／摘自zimbio
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從模特兒變身演員的超模卡拉迪樂芬妮難得回歸時尚舞台，登上PRADA大秀展現她最知...
從模特兒變身演員的超模卡拉迪樂芬妮難得回歸時尚舞台，登上PRADA大秀展現她最知名的獨特台步，肩膀霸氣扭動的樣子搭配凶狠表情，可說是跩出新境界。圖／摘自zimbio
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卡拉迪樂芬妮和吉吉哈蒂德。圖／PRADA提供
卡拉迪樂芬妮和吉吉哈蒂德。圖／PRADA提供
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大陸女星俞飛鴻。圖／PRADA提供
大陸女星俞飛鴻。圖／PRADA提供
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新生代人氣名模凱亞葛柏。圖／摘自zimbio
新生代人氣名模凱亞葛柏。圖／摘自zimbio
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蕾絲與花卉元素是本季重點。圖／摘自zimbio
蕾絲與花卉元素是本季重點。圖／摘自zimbio
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軍裝風格的夾克、斗篷和寬版條紋衛衣搭配蕾絲，呈現神秘又浪漫的女人味。圖／摘自zi...
軍裝風格的夾克、斗篷和寬版條紋衛衣搭配蕾絲，呈現神秘又浪漫的女人味。圖／摘自zimbio
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時尚品牌PRADA秋冬女裝秀登場，帶來一個充滿暗黑風格的浪漫系列。圖／摘自PRA...
時尚品牌PRADA秋冬女裝秀登場，帶來一個充滿暗黑風格的浪漫系列。圖／摘自PRADA IG
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大量使用的花卉元素除了以繽紛的大面積印花呈現之外，也是半立體裝飾。圖／摘自zim...
大量使用的花卉元素除了以繽紛的大面積印花呈現之外，也是半立體裝飾。圖／摘自zimbio
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義大利時尚網紅Chiara Ferragni、大陸女星俞飛鴻等人也都是現身看秀。...
義大利時尚網紅Chiara Ferragni、大陸女星俞飛鴻等人也都是現身看秀。圖／摘自IG
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時尚模特兒義大利
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