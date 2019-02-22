米蘭時裝周／超模卡拉跩秀PRADA 正妹姐姐現身支持

2019-02-22 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



時尚品牌PRADA秋冬女裝秀登場，在各種熟悉卻變奏處理的音樂像是女神卡卡的「Bad Romance羅曼死」、迪士尼白雪公主動畫的「Someday My Prince Will Come有天王子會出現」的襯托下，帶來一個充滿暗黑風格的浪漫系列。

法國詩人夏爾皮耶波德萊爾（Charles Pierre Baudelaire）曾說過—浪漫主義不在於選擇什麼主體或是基於任何事實，而是一種感覺。設計師Miuccia Prada女士本季正是透過不同面料的組合、不同剪裁的混搭手法剖析「浪漫」結構，綁著辮子的模特兒穿上不規則裙擺的黑色洋裝，面無表情像是在扮演阿達一族裡的小女孩。大量使用的花卉元素除了以繽紛的大面積印花呈現之外，時而是包款上或洋裝上半立體的黑玫瑰裝飾，時而是隨著腳步搖曳生姿的鮮黃色垂墜花朵耳環。軍裝風格的夾克、斗篷和寬版條紋衛衣搭配蕾絲，呈現神秘又浪漫的女人味。這些造型與軍靴、高跟鞋隨意轉換搭配，浪漫，可以有多種面貌。