開學了!梵克雅寶珠寶學校重返東京與杜拜 展覽免費看

2019-02-22 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



對珠寶有興趣但不得其門而入?覺得珠寶聽起來很高遠與生活脫節?或許上一堂課可以讓你重新認識這個存在我們生活周遭的裝飾物件。致力於推廣珠寶文化的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels),自2012年開始於巴黎成立珠寶學校(L’ÉCOLE),開設課程涵蓋寶石學、珠寶美學歷史、珠寶製作工藝等完整面向,甚至可以體驗親手製作珠寶的樂趣。創辦至今已有來自全球44個國家超過3萬人參與。好消息是這次你不用飛到巴黎,珠寶學校將到亞洲的東京與杜拜開課,期間並舉辦免費開放一般大眾參訪的展覽。

自2月23日起至3月8日止,梵克雅寶珠寶學校將於京都造形藝術大學東京外苑學區開設為期14天的課程,是繼2013年的2週課程後再度開課。精緻小班課程由來自巴黎的老師親自教授,並首度開設珠寶起源等歷史課程,以及珠寶製作體驗,讓學員親自嘗試畫出一張手繪稿。其中還有5個專為兒童和青少年規劃的工作坊,讓小朋友也嘗試製作珠寶。

即便上一堂課的時間排不進旅行行程,在珠寶學校開課期間更有3場相關主題展裡免費開放一般民眾參觀,包括與法國國立自然史博物館共同合作的The Fabulous Destiny of Tavernier’s Diamonds: From the Great Mogul to the Sun King,將聚焦17世紀著名的鑽石商人Jean-Baptiste Tavernier的精彩故事;Harumi Klossowska de Rola: Vestigia Naturae展出的珠寶創作來自具有日本血統的女性珠寶設計師春美,她是法國藝術家巴爾蒂斯(Balthus)與日本貴族出田節子的女兒。Through the Eyes of a Connoisseur則由日本頂級藏家特地借出藏品展出。