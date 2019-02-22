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開學了！梵克雅寶珠寶學校重返東京與杜拜 展覽免費看

2019-02-22 07:58聯合報 記者孫曼╱即時報導

珠寶有興趣但不得其門而入？覺得珠寶聽起來很高遠與生活脫節？或許上一堂課可以讓你重新認識這個存在我們生活周遭的裝飾物件。致力於推廣珠寶文化的法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），自2012年開始於巴黎成立珠寶學校（L’ÉCOLE），開設課程涵蓋寶石學、珠寶美學歷史、珠寶製作工藝等完整面向，甚至可以體驗親手製作珠寶的樂趣。創辦至今已有來自全球44個國家超過3萬人參與。好消息是這次你不用飛到巴黎，珠寶學校將到亞洲的東京與杜拜開課，期間並舉辦免費開放一般大眾參訪的展覽。

自2月23日起至3月8日止，梵克雅寶珠寶學校將於京都造形藝術大學東京外苑學區開設為期14天的課程，是繼2013年的2週課程後再度開課。精緻小班課程由來自巴黎的老師親自教授，並首度開設珠寶起源等歷史課程，以及珠寶製作體驗，讓學員親自嘗試畫出一張手繪稿。其中還有5個專為兒童和青少年規劃的工作坊，讓小朋友也嘗試製作珠寶。

即便上一堂課的時間排不進旅行行程，在珠寶學校開課期間更有3場相關主題展裡免費開放一般民眾參觀，包括與法國國立自然史博物館共同合作的The Fabulous Destiny of Tavernier’s Diamonds: From the Great Mogul to the Sun King，將聚焦17世紀著名的鑽石商人Jean-Baptiste Tavernier的精彩故事；Harumi Klossowska de Rola: Vestigia Naturae展出的珠寶創作來自具有日本血統的女性珠寶設計師春美，她是法國藝術家巴爾蒂斯（Balthus）與日本貴族出田節子的女兒。Through the Eyes of a Connoisseur則由日本頂級藏家特地借出藏品展出。

3月29日起至4月13 日起，梵克雅寶珠寶學校則將於杜拜設計區D3（Dubai Design District）開課，共規劃14種課程和6個專為兒童青少年設計的工作坊，4個主題珠寶展以及Cinema Under the Stars為主題的電影欣賞活動，播放受珠寶啟發的電影故事。

梵克雅寶位於巴黎的珠寶學校。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶位於巴黎的珠寶學校。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶珠寶學校將再度來東京與杜拜開課。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶珠寶學校將再度來東京與杜拜開課。圖／梵克雅寶提供
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蠟雕是重要的珠寶製作手法，也涵蓋在課程中。圖／梵克雅寶提供
蠟雕是重要的珠寶製作手法，也涵蓋在課程中。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶珠寶學校課程包括寶石學。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶珠寶學校課程包括寶石學。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶珠寶學校亦有體驗珠寶製作工藝的課程，讓學員嘗試親手製作。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶珠寶學校亦有體驗珠寶製作工藝的課程，讓學員嘗試親手製作。圖／梵克雅寶提供
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彩繪手繪稿是製作珠寶的第一步，也是課程內容之一。圖／梵克雅寶提供
彩繪手繪稿是製作珠寶的第一步，也是課程內容之一。圖／梵克雅寶提供
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珠寶巴黎法國
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